



▲國中硬聯／許梓奕5局好投 新明雙轟淘汰衛冕軍中山 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

兩支實力堅強的球隊今天(12日)提前在32強賽交手，結果桃園市新明國中技高一籌，在先發左投許梓奕5局無失分好投，以及劉桓宇、陳鉦汯開轟助陣下，以5比0淘汰台中市中山國中，挺進國中硬式聯賽16強。

中山挑戰三連霸，今年陷入苦戰，預賽驚險自PK加賽後晉級，結果又抽到另一支勁旅新明，中山一開賽雖出現得點圈攻勢，不過新明演出雙殺守備，讓中山無功而返，新明1局下則是靠著觸身球開啟得分契機，劉桓宇、林毅庭、林楷翰安打連發，先攻下2分。

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新明3局下靠著劉桓宇陽春全壘打再下一城，5局下林楷翰安打再帶回1分，到了6局下，新明輪到陳鉦汯開轟，追加保險分，陳鉦汯也接替先發5局的許梓奕，完成最後2局投球，守住勝利。

新明總教練黃湋志表示，第1局雙殺瓦解對手攻勢是關鍵，加上下半局又得2分，讓球員有安定感，隊長許梓奕自國一就跟著球隊，比較有經驗，心理層面好，這一場就交給他，他投5局體力差不多了，就出動牛棚投手。

許梓奕說，今天就是丟給對手打就好，不會緊張，基本5局局數吃下來，變化球可以投得再好一點，教練也提醒中山戰術多，不要受到影響。許梓奕投打兼修，他自認較喜歡當打者，對決投手感覺很好，欣賞速度飛快的軟銀鷹球員周東佑京。面對國中最後大賽，許梓奕說，「想幫教練拿冠軍，因為他們很辛苦。」

新明扛出兩發全壘打，黃總說，中山投手控球準，提醒選手注意邊邊角角的球，也要提防對方戰術，中山是韌性十足的球隊，不能輕易放棄，自預賽強度越來越高，希望選手漸入佳境。