運動雲

>

桃猿繼李多慧再引進3位韓援　上半季至少應援15場

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025樂天女孩開季記者會，樂天桃猿副領隊礒江厚綺。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿成為中華職棒首支網羅韓籍女孩的球隊。繼成功捧紅李多慧後，今年球團再度簽下河智媛、廉世彬及禹洙漢三位韓籍成員，被球迷譽為超強「3本柱」，預計上半季至少會出席15場比賽，包括3月30日主場開幕戰。

對於引進韓援的策略，樂天桃猿副領隊礒江厚綺直言，「希望擴大樂天女孩的聲量，同時朝向國際化發展。」值得注意的是，季後樂天女孩陣容流失8人，引發球迷熱烈討論，這也導致球團進行全面性的陣容調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現在的啦啦隊由3位韓籍、2位台灣新成員，以及去年就在隊中的日籍高橋佳帆組成。礒江厚綺強調，在整個招募過程中，球團持續與球迷保持互動與溝通。如今擁有台、日、韓三國成員的國際化團隊，不僅在台灣能有更好的表現，未來也有望與更多國家進行文化交流。

礒江厚綺透露，宣布三位韓援加入後，球迷反應相當正面。今日的媒體發布會也吸引許多球迷到場支持，象徵樂天女孩的全新開始，「我們的台灣本土陣容已經非常優秀且富有魅力，加上韓援和日援，不僅能擴大樂天女孩的影響力，在球場表演之外，也能更積極參與各種活動。」

樂天桃猿將於3月30日在桃園主場舉行開幕戰，屆時30位女孩將全員集結，球團期望能吸引更多球迷進場觀賽。關於3位韓籍成員的出場安排，礒江厚綺表示具體場次將另行公布，但上半季每位韓援預計會參與約15場比賽，「她們難得加入，我們希望能創造更多與球迷互動的機會。」

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 樂天桃猿韓籍女孩國際化中華職棒啦啦隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

快訊／林書豪無私傳球！蘇士軒關鍵三分　新北國王逆轉奪東超季軍

快訊／林書豪無私傳球！蘇士軒關鍵三分　新北國王逆轉奪東超季軍

「野生女神」李雅英驚喜現身新莊　合體李珠珢直呼：很期待！

「野生女神」李雅英驚喜現身新莊　合體李珠珢直呼：很期待！

希本紛爭、新團長Matt休息室事件　台鋼完整聲明澄清

希本紛爭、新團長Matt休息室事件　台鋼完整聲明澄清

去年邀請混血費爾柴德打經典賽　曾總：會帶來很大幫助

去年邀請混血費爾柴德打經典賽　曾總：會帶來很大幫助

趙露思康復後吐人生感悟 「不做永遠盛開的花」

熱門新聞

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1徐若熙右大腿傷勢無法準時開季　葉總曝最新狀況「還無法牛棚」

2遭詹皇怒嗆　名嘴：很多NBA球員不理我

3亞錦賽9月開打　湯登凱接中華隊

4新莊球場創首例！6大亮點一次看

5HBL綠色奇蹟　松山勇奪隊史第7冠

最新新聞

1奪冠轟大三元　松山劉程恩奪本屆MVP

2台灣史上最佳！領航猿奪東超亞軍

3HBL綠色奇蹟　松山勇奪隊史第7冠

4燈光秀秒變演唱會！曾峻岳驚訝球迷大合唱

5悍將燈光秀首次亮相　陳金鋒坦言需要調整

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366