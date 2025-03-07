桃猿繼李多慧再引進3位韓援　上半季至少應援15場

▲2025樂天女孩開季記者會，樂天桃猿副領隊礒江厚綺。（圖／記者湯興漢攝）



記者王真魚／台北報導

樂天桃猿成為中華職棒首支網羅韓籍女孩的球隊。繼成功捧紅李多慧後，今年球團再度簽下河智媛、廉世彬及禹洙漢三位韓籍成員，被球迷譽為超強「3本柱」，預計上半季至少會出席15場比賽，包括3月30日主場開幕戰。

對於引進韓援的策略，樂天桃猿副領隊礒江厚綺直言，「希望擴大樂天女孩的聲量，同時朝向國際化發展。」值得注意的是，季後樂天女孩陣容流失8人，引發球迷熱烈討論，這也導致球團進行全面性的陣容調整。

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現在的啦啦隊由3位韓籍、2位台灣新成員，以及去年就在隊中的日籍高橋佳帆組成。礒江厚綺強調，在整個招募過程中，球團持續與球迷保持互動與溝通。如今擁有台、日、韓三國成員的國際化團隊，不僅在台灣能有更好的表現，未來也有望與更多國家進行文化交流。

礒江厚綺透露，宣布三位韓援加入後，球迷反應相當正面。今日的媒體發布會也吸引許多球迷到場支持，象徵樂天女孩的全新開始，「我們的台灣本土陣容已經非常優秀且富有魅力，加上韓援和日援，不僅能擴大樂天女孩的影響力，在球場表演之外，也能更積極參與各種活動。」

樂天桃猿將於3月30日在桃園主場舉行開幕戰，屆時30位女孩將全員集結，球團期望能吸引更多球迷進場觀賽。關於3位韓籍成員的出場安排，礒江厚綺表示具體場次將另行公布，但上半季每位韓援預計會參與約15場比賽，「她們難得加入，我們希望能創造更多與球迷互動的機會。」

▲2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）