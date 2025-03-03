新控球之神再締NBA紀錄！　史上首位單季失誤破百前達500助攻

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Tyrese Haliburton finds Myles Turner for his 12th assist of the night. pic.twitter.com/mNEv7zvYEZ — Indiana Pacers (@Pacers) March 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上季以驚人的助攻失誤比，贏得「新控球之神」的美名，他今（3）日出戰公牛再次締造一項歷史紀錄，他開賽僅34秒就完成本季第500次助攻，成為 NBA 史上首位單季失誤數破百前，就達成500次助攻的球員。

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Andrew Nembhard buries the three to open the scoring. pic.twitter.com/xP8RshFy7g — Indiana Pacers (@Pacers) March 2, 2025

身為溜馬體系核心的哈利伯頓，擁有極高的傳球天賦，帶動印第安納快速的球風，在今日迎戰公牛之前，他本季累計499次助攻、99次失誤，展現了過人的控球穩定性。

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▲新控球之神哈利伯頓再創紀錄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

哈利伯頓在此戰開打僅34秒就送出本季第500次助攻，助內姆哈德（Andrew Nembhard）砍進三分，成了NBA歷史第1位單季失誤還未達100次時，就突破500次助攻的球員。

哈利伯頓此戰表現全面，繳出17分、12助攻、5籃板、3抄截，僅發生1次失誤，繼續維持優異的助攻失誤比。他在比賽後段掌控節奏，幫助溜馬在第4節打出32比20的攻勢，最終以127比112擊敗公牛，收下關鍵勝利。

公牛後衛懷特（Coby White）上半場攻下 20 分，但溜馬在下半場成功封鎖他的進攻火力，僅讓他再添 6 分，影響了公牛的整體表現。

除了哈利伯頓外，內史密斯（Aaron Nesmith）也是溜馬贏球的關鍵人物，他全場16投9中，三分11投6中，貢獻27分、5籃板；西亞卡姆（Pascal Siakam） 也拿下20分、6籃板；透納（Myles Turner） 則有16分、6籃板；內姆哈德也添上11分，多點開花的進攻讓溜馬在比賽後段佔據優勢。

這一勝讓溜馬的戰績提升至34勝25敗，穩居東區第5，與公鹿戰績持平，距離東區第3的尼克仍有5.5場勝差。