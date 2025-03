新控球之神再締NBA紀錄！　史上首位單季失誤破百前達500助攻

dime dropper ???? Tyrese Haliburton finds Myles Turner for his 12th assist of the night. pic.twitter.com/mNEv7zvYEZ

記者游郁香/綜合報導

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)上季以驚人的助攻失誤比,贏得「新控球之神」的美名,他今(3)日出戰公牛再次締造一項歷史紀錄,他開賽僅34秒就完成本季第500次助攻,成為 NBA 史上首位單季失誤數破百前,就達成500次助攻的球員。

from deep ????



Andrew Nembhard buries the three to open the scoring. pic.twitter.com/xP8RshFy7g