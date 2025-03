湖人再退快艇！6連勝衝上西區第2　詹皇差1分達5萬分里程碑

Luka Dončić leads LAL to their 6th straight win! ⭐️ 29 PTS (52.9 FG%) ⭐️ 9 AST ⭐️ 6 REB ⭐️ 5 3PM The @Lakers are now 2nd in the West ???? pic.twitter.com/saBDr9ahhW

記者游郁香/綜合報導

湖人3天內第2度交手同城的快艇,開賽就打出15比4的猛攻,半場打完取得13分領先,在「金童」唐西奇(Luka Doncic)的帶領下,紫金大軍第3節一度將分差擴大至21分,儘管快艇末節試圖力挽狂瀾追到5分差,湖人終場仍以108比102收下6連勝,並以38勝21敗登上西區第2。

湖人首節迅速建立起優勢,芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)率先命中三分,唐西奇也連進兩記外線,並助攻詹姆斯(LeBron James)完成快攻扣籃與上籃,打出15比4的猛攻下馬威。

▲詹姆斯、唐西奇聯手率湖人拉出6連勝。(圖/達志影像/美聯社)

快艇隨即回敬7比0攻勢,試圖縮小分差,但湖人「大齡」新秀射手柯奈特(Dalton Knecht)首節末段連飆外線,紫金大軍以34比28進入第2節。儘管湖人此節發生多達9次失誤,仍保持主導權。

第2節開局,柯奈特延續火燙手感再砍三分,但快艇的進攻也逐漸回穩,2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)完成一次四分打,將比分追平。湖人隨即展開反擊,透過高強度防守製造快攻機會,詹姆斯帶領球隊打出一波12比0高潮,半場結束時湖人56比43領先,快艇則有長達7分35秒未能得分,陷入得分荒。

▲湖人天王詹姆斯距離生涯5萬分僅差1分。(圖/達志影像/美聯社)

雷納德第3節開局的補籃得分,終結快艇的得分荒,但湖人並未鬆懈,由唐西奇主導進攻,他先是助攻詹姆斯完成快攻得分,隨後自己上籃取分,並命中後撤三分,接著又助攻文森(Gabe Vincent)投進外線,湖人一度將領先擴大至21分。

Kawhi handles it and muscles his way in for 2!



He's got 28 on NBA League Pass. pic.twitter.com/NqM2Eg87kd