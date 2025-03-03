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湖人再退快艇！6連勝衝上西區第2　詹皇差1分達5萬分里程碑

記者游郁香／綜合報導

湖人3天內第2度交手同城的快艇，開賽就打出15比4的猛攻，半場打完取得13分領先，在「金童」唐西奇（Luka Doncic）的帶領下，紫金大軍第3節一度將分差擴大至21分，儘管快艇末節試圖力挽狂瀾追到5分差，湖人終場仍以108比102收下6連勝，並以38勝21敗登上西區第2。

湖人首節迅速建立起優勢，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）率先命中三分，唐西奇也連進兩記外線，並助攻詹姆斯（LeBron James）完成快攻扣籃與上籃，打出15比4的猛攻下馬威。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲詹姆斯、唐西奇聯手率湖人拉出6連勝。（圖／達志影像／美聯社）

快艇隨即回敬7比0攻勢，試圖縮小分差，但湖人「大齡」新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）首節末段連飆外線，紫金大軍以34比28進入第2節。儘管湖人此節發生多達9次失誤，仍保持主導權。

第2節開局，柯奈特延續火燙手感再砍三分，但快艇的進攻也逐漸回穩，2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）完成一次四分打，將比分追平。湖人隨即展開反擊，透過高強度防守製造快攻機會，詹姆斯帶領球隊打出一波12比0高潮，半場結束時湖人56比43領先，快艇則有長達7分35秒未能得分，陷入得分荒。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯距離生涯5萬分僅差1分。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德第3節開局的補籃得分，終結快艇的得分荒，但湖人並未鬆懈，由唐西奇主導進攻，他先是助攻詹姆斯完成快攻得分，隨後自己上籃取分，並命中後撤三分，接著又助攻文森（Gabe Vincent）投進外線，湖人一度將領先擴大至21分。

眼看比賽就要提前進入垃圾時間，快艇不願輕易放棄，他們在第3節末段打出11比2反擊，將比分縮小至77比89，並在決勝節追到5分差，迫使湖人喊出暫停。關鍵時刻，詹姆斯在隊友連續拚搶3次進攻籃板後投進關鍵三分，隨後柯奈特再添一記外線，唐西奇則站上罰球線，幫助湖人重新建立雙位數領先，終場就以102比108收下6連勝。

這是湖人近19戰第16勝，戰績來到38勝21敗，正式超越金塊，登上西區第2。唐西奇此役貢獻29分、9助攻、2籃板和2抄截，包辦5顆三分球；詹姆斯則繳出17分、9助攻和5籃板，外帶2抄截、1火鍋，他的生涯總得分來到49,999分，僅差1分就能達成5萬分里程碑。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人正式登上西區第2。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人快艇詹姆斯唐西奇

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