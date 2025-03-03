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太陽今夏恐交易杜蘭特！圍繞布克建隊　4到6支爭冠隊伍有興趣

▲太陽杜蘭特領軍，攻破獨行俠主場笑擁7連勝。（圖／路透）

▲太陽今夏恐交易杜蘭特（左）？（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA天王巨星杜蘭特（Kevin Durant）的合約即將在2025-26賽季到期，他持續深陷交易傳聞中。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，若太陽決定在今夏交易杜蘭特，他們將努力確保他能前往自己「最希望」加盟的新東家，目前預計將有4到6支爭冠球隊對這位2屆FMVP很感興趣。

在今年季中交易截止前，杜蘭特的前東家勇士積極爭取他回歸，不過傳出因為他感覺不對，自認現在不是回鍋灣區的時機而告吹。他本人事後公開回應，「我不想在賽季中轉隊，況且像我這種級別的球員，交易成本很高，任何球隊要在賽季中換來我，都得付出巨大代價，並不合理。」

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不過關於杜蘭特的交易傳聞並未停歇，他在2021年簽下的4年1.98億美元頂薪延長合約，將在下個賽季結束後到期，在鳳凰城3巨頭始終無法培養出良好的化學效應之下，太陽今夏仍可能與杜蘭特分道揚鑣。

▲太陽杜蘭特、理查茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特持續深陷交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》權威記者查拉尼亞報導，若太陽決定在今夏交易杜蘭特，他們將努力為他找到心儀的新東家，目前預計有4到6支爭冠球隊對這位前MVP有強烈興趣。值得一提的是，杜蘭特的合約即將到期，這將使他在交易談判中擁有更多主導權。

儘管太陽尚未確定是否會交易杜蘭特，但據查拉尼亞的消息，除非太陽能在今年季後賽打出突破性的表現，否則他們的長期計畫是圍繞更年輕的「奪命書生」布克（Devin Booker）進行重組。太陽目前沒有意願交易布克，球隊視他為長期的「基石」，希望他能成為未來建隊的關鍵人物。

太陽近年建隊歷程可謂是一堂耐心課程，在2011年至2020年之間，他們連續10年未能進入季後賽。直到2021年，憑藉布克與年輕核心的出色發揮，一舉殺入NBA總決賽。然而，不到一年半後，太陽選擇「拆解」這套年輕核心陣容，交易來杜蘭特等球星，希望能迅速爭冠，不過至今未能如願。

▲太陽單場投進本季新高22顆三分球，順利擊退快艇。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽可能圍繞布克（右）建隊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽杜蘭特布克

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