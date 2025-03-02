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洪總點出台鋼投手群問題！曾昱磬開轟難救　台鋼吞15失分不敵英雄

▲曾昱磬開轟。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲曾昱磬開轟。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹於3月2日在澄清湖球場迎戰Kiwoom英雄，但投手群控球不穩，全場送出11次保送，最終以7比15落敗。台鋼全場敲出12支安打，其中紀慶然單場3安打表現出色，曾昱磬開轟貢獻2分打點，成為打線亮點。

台鋼此役由洋投石萬金掛帥先發，主投2局，被敲2支安打，送出2次保送，但未失分。巫柏崴接替登板後遇上亂流，投出2次四壞球與2次觸身球保送，未能解決任何打者便退場，接替的張喜凱同樣無法止血，被敲出3支安打失分，單局狂失7分遭對手反超。

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台鋼打線試圖反攻，5局下靠著保送上壘後，陳文杰敲出二壘安打，再由王博玄透過高飛犧牲打送回分數。6局下，杜家明敲出二壘安打，接著對方連續3次保送擠壘送分。7局下，王博玄敲出內野安打，隨後曾昱磬轟出2分砲，追加2分。9局下，高聖恩因觸身球保送上壘，張肇元補上安打推進，最後由湯家豪擊出滾地球送回1分。

王柏傑於4局上場，投出三上三下，穩定局勢，但5局上再度遇到亂流，單局被敲6支安打失3分，最終總計4局失4分。張誠恩、謝葆錡各後援1局，也都失掉2分，讓比賽徹底失控。

台鋼投手群本場比賽保送過多，成為輸球主因。總教練洪一中賽後接受現場轉播訪問時表示，投手表現不理想，年輕投手缺乏信心。但害怕無濟於事，膽子要大一點。不過可以透過這些比賽練膽，被打並不可怕，重點是要思考如何進步，每天進步一點點，就會變得更好。

談到開季先發輪值，洪一中表示，目前進度大約是讓投手投兩局到四局左右，先發投手大約有四至五次的調整機會，希望他們能好好把握，調整到最佳狀態。

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹投手敗戰總教練

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