林信寬亞洲盃資格賽後充滿企圖心　雲豹擊潰攻城獅關鍵在防守

▲雲豹林信寬。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今日在主場與新竹御嵿攻城獅交手，雲豹第4節長程砲火發威，單節投進6顆三分球拉開比數，終場以98比82獲勝，高錦瑋單場外線投4中4攻下16分，「金牌特務」林信寬則是砍進全隊最高21分。林信寬賽後表示，自己從亞洲盃資格賽回來後就充滿企圖心，這場比賽全隊防守做得很好是致勝關鍵。

雲豹此戰依舊演出多點開花攻勢，全場共有6人得分上雙，威廉斯繳出15分、13籃板、艾吉貢獻15分、17籃板、羅斯拿11分，王皓吉也貢獻10分，完全填補克羅馬因傷缺陣留下的得分空缺。

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雲豹總教練查爾斯表示，「我很喜歡球隊現在這樣的狀態，球有很好的輪轉，讓球員們在攻擊時能拉得很開，創造出投三分球的機會，小高跟信寬進行擋拆後又能幫助隊友製造空檔。雖然克羅馬在場上時，他就像是湖人時期的Kobe，有很好的得分與防守能力，但我們也喜歡看到球隊每個人在場上能更融合，試著找出最好的平衡。」

▲雲豹林信寬。（圖／TPBL提供）

查爾斯認為，這場比賽團隊下半場的防守是本季最佳，儘管大家上半場進攻表現不錯，但防守沒有執行得非常好，下半場修正後限制住對手的得分，「我們知道攻城獅努利非常難守，但大家就是盡力去做，讓他命中率下降，而且全場球隊出現25次助攻，在禁區又一直給威廉斯與艾吉得分機會，總之很開心能贏球。」

林信寬則說，自己從亞洲盃資格賽回來後就展現出企圖心，「這場比賽全隊防守真的做得很好，就算上半場打得有些膠著，但下半場防守加壓後，大家就照教練指示去做，我們知道打攻城獅『防守』就是重點，每個人做得都很好。」