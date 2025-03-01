新庄曾想過空中降落登場！迷上台式應援：一半時間都在看啦啦隊





▲日本職棒火腿交流戰，監督新庄剛志出場。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士隊與統一獅交流賽中，除了萬波中正的全壘打外，監督新庄剛志的華麗登場同樣是本場比賽最大亮點。新庄剛志賽後接受訪問時透露，他對自己在台灣的高人氣感到驚訝，甚至考慮「明年要來住台灣」。

談到球隊表現，新庄突然「已讀亂回」，先是表示，「其實車上就想很多今天入場方式，我甚至想過空中降落。」隨後才回應記者的問題，「投手方面順利有按照預期進行，表現不錯。打擊部分比較精彩的就是萬波中正，擊出他個人今年第一號全壘打。」

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他特別稱讚萬波的打擊技巧，「我有問他本人，他說是掌握到對方的直球，因為偏右側揮擊出去，那是非常棒的全壘打，有攻擊到球心。整體打線就是他表現最好。」

新庄剛志今天乘坐保持捷敞篷車，且穿上西裝登場，對於球迷期待的「新庄劇場」，他表示，球團告知的時間太晚，「球團有提到日本火腿最受矚目的就是新庄『劇場』，但他們太晚跟我說了，如果早兩週，我會設計更多東西。竭盡所能就是只能做到今天這樣的程度。」

當被問到台灣球迷熱烈歡迎的感受，新庄剛志坦言，「其實來之前就聽說自己在台灣非常有人氣，但來了之後發現這熱情超乎我的想像。這麼熱烈的歡迎是出生以來最盛大的。」他甚至表示，「開始有考慮是不是要住在台灣。」

談到未來交流，新庄監督期待，「我有想像明年台灣球隊來北海道主場比賽。」更霸氣地表示，「台灣球隊去日本的機票錢，我都可以出。」展現對台日棒球交流的高度熱忱。

新庄剛志還幽默表示，「其實我比賽一半的時間都在看啦啦隊，完全迷上這一動作。」他一邊受訪，一邊做出「登峰造極」的動作，引起現場哈哈大笑。