休息室坐隔壁　伏見寅威再讚古林睿煬直球：沒看過上竄這麼多

▲伏見寅威 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

日本職棒火腿隊與統一獅隊、中信兄弟隊舉行兩場交流賽，今日由孫易磊先發掛帥，將與捕手伏見寅威首度搭檔。他在賽前受訪表示，自己與台灣球員算是很有緣份，春訓期間接過另一台將古林睿煬的球，直呼沒看到這麼會竄的直球。

伏見寅威曾在效力歐力士時期接過張奕的球，加入火腿後在春訓期間與古林睿煬搭配，今天受訪再度表示，「沒看過球上竄那麼多的投手。」

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談起與古林睿煬的互動，伏見表示，「我們在休息室就坐在隔壁，經常互相打招呼，因此開啟了許多對話，感情逐漸變得很好。」

對於今天將與孫易磊首度合作，伏見坦言，因為對方之前在二軍，並沒有搭配過。但他表示會在比賽前好好溝通，「知道他是經典賽資格賽的國手，他能投出150公里以上的快速球，希望今天能有一個好的搭配。」

首次造訪台北大巨蛋，伏見寅威認為，「與日本的巨蛋空間感非常不一樣，這是非常好的球場。」他也特別提到感受到台灣民眾的友善與親切，「應該是因為以前的前輩、學長有很好的交流，才能延續這樣的親切友善，期待這一次的交流也能有好的延續。」

這位北海道出身的捕手也向台灣球迷熱情推薦家鄉，「北海道冬天雖然比較冷，但夏天很涼爽，海鮮很好吃，觀光區也很多，歡迎台灣球迷多多前來。」