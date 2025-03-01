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布克看不慣8戰7敗太陽隊不溝通！　卻被總教練要求「少講話」

▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽布克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽昨日116比124不敵鵜鶘，戰績跌到27勝32敗，僅名列西區第11，這場失利是他們近8戰第7敗，過去12場比賽，他們則輸掉10場。太陽球星布克（Devin Booker）表示，他認為本季球隊溝通太少，希望每個人要更多表達意見與想法，但總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）不這麼認為，他反倒要求布克「少講話」，讓布克非常震驚。

原本是本季奪冠熱門的太陽，如今陷入爭奪附加賽的局面，布克認為主因是團隊太不注重細節，「我們總是抱持著『下一場再贏回來』的心態，但在某個時間點，你必須畫出一條嚴厲界線，而這條線其實應該早就畫下了。」

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布克特別提到，對陣鵜鶘賽前球隊就討論過，對付威廉森（Zion Williamson）需要逼迫他往右手運球，並在他突破時提早包夾，但最終球隊未能執行計畫。威廉森本場17投13中，攻下27分，並完成生涯首次大三元，布克坦言威廉森非常難對付，但「仍然應該試著限制他每場比賽都能輕鬆做到的事情」。

▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克（左）認為太陽隊需要多一點交流。（圖／達志影像／美聯社）

布克指出，上述情況就是太陽本賽季的縮影，並認為只要「多一點交流」就能解決問題，「當比賽變得艱難時，我們球隊就變得安靜，但以我的經驗來看，這絕對不是解決問題的方法。」

他強調，球隊在暫停時需要「不間斷溝通」，並且應該從他自己、杜蘭特（Kevin Durant）、畢爾（Bradley Beal）和總教練巴登霍澤開始做起，確保全隊都在同一個頻率上，整場比賽中都保持討論。

布克認為太陽缺乏一個能夠有效解決問題的環境，並且沒有及時、直接地處理錯誤，他進一步說，「我寧願場上2個人講錯話，也不要沒有人開口，讓場上出現一片模糊地帶，這就像任何一份工作或團體專案一樣，必須要大家一起完成。」

▲太陽總教練巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽總教練巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

當被問及是否認為自己應該做得更多，來為球隊「畫出嚴厲界線」時，布克回應，「是的，我總是先檢討自己。」他停頓了幾秒，然後補充說，「但我已經說很多話了。」

然而，根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，總教練巴登霍澤先前曾「強烈要求」布克在場上和暫停時「少講話」，讓他（巴登霍澤）能夠主導溝通，這場對話發生在數周前，讓布克感到相當震驚。

關鍵字： NBA布克杜蘭特畢爾

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