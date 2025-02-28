新庄剛志曝來台苦惱 可能無法盡情享受美食：只要一點點就會倒下

▲北海道火腿交流賽賽前記者會-新庄剛志。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士隊監督新庄剛志帶隊來台打交流賽。這是他第一次造訪台灣，早在沖繩時便對這趟旅程充滿期待。然而，這趟美食之旅可能沒那麼順利，因為他透露自己有「某個問題」——甲殼類過敏。

新庄還在沖繩春訓時就向媒體表示，真的很期待這次的交流賽，聽說台灣的天氣很溫暖。不過他也透露自己有甲殼類過敏，可能讓他難以盡情享受台灣的美食。

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新庄回憶自己馬島的童年時光，「小時候什麼都能吃，蝦、貝類、鮭魚卵……完全沒問題。」但自從搬到福岡後，某次母親從河裡捕撈了一大堆澤蟹，結果因為料理時未完全煮熟，他吃完後開始出現過敏反應，從此便對甲殼類食物敬而遠之。

「我們家以前很窮，經常吃這些東西，可能就是這樣才導致過敏吧。現在只要吃到蝦或螃蟹，馬上就會發作。甚至就算只是杯麵裡的一小塊蝦仁，我大約15分鐘後耳朵就開始發癢，然後嘔吐、昏倒，還曾兩次因為這樣摔倒，頭直接撞地。」

他甚至開玩笑地提到，「當時（前）歐力士的戎信行投球時，我連打都打不到，因為他的名字裡有『蝦』（えび），這對我來說就是過敏來源（笑）。」

現在只要聽到「蝦」或「蟹」這兩個詞，新庄監督就會不自覺地感到害怕。為了避免風險，即使是看起來沒有甲殼類成分的料理，他這次在台灣也決定儘量不碰。