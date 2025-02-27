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約基奇、衛少很會串聯球隊！　金塊「團隊助攻」創歷史第2高

▲金塊約基奇。（圖／路透）

▲金塊本季場均助攻達31.3次，排行歷史第2。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

截至台灣時間27日，丹佛金塊以38勝20敗排名西區第3。本季金塊團隊場均助攻次數達31.3次，是NBA歷史第2高的成績，距離歷史第1的湖人僅差0.1次。

本賽季金塊王牌約基奇（Nikola Jokic）場均貢獻聯盟第2的10.4助攻，且29.2分、12.6籃板2項數據都排在聯盟第3，繳出「場均大三元」的成績，非常出色。

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助攻方面金塊今年不只約基奇表現出色，衛斯布魯克（Russell Westbrook，場均6.3助攻）、莫瑞（Jamal Murray，6.1助攻）、戈登（Aaron Gordon，3.2助攻）都幫助丹佛大軍在本季串聯團隊，目前他們場均31.3次助攻暫居聯盟第1，放眼過往也是NBA史上第2高的成績。

▲金塊衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊衛斯布魯克（中）助攻約基奇（左）。（圖／達志影像／美聯社）

金塊以31.3次助攻超過了1978-79賽季公鹿創下的31.24次，僅落後1984-85賽季湖人的31.4助攻。該賽季湖人奪下總冠軍，魔術強森（Magic Johnson，場均12.6助攻）、庫珀（Michael Cooper，5.2助攻）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar，3.2助攻）、史考特（Byron Scott，3助攻）共同創下了這一紀錄。

 
關鍵字： NBA金塊約基奇衛斯布魯克助攻

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