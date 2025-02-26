好暖！林昀儒替家鄉學童爭取贊助金　宏道基金會捐款10萬元

▲台灣桌球一哥林昀儒攜手宏道基金會造訪公館國小，捐10萬訓練金。（圖／宏道運動發展基金會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（26）日與宏道運動發展基金會董事長林鴻道一起前往宜蘭縣公館國小，捐助新臺幣10萬元的訓練經費與物資，讓桌球隊學童欣喜若狂。同樣來自宜蘭的小林勉勵小選手們，訓練雖然辛苦，但從失敗中學習才是成長的關鍵，希望大家能享受桌球帶來的樂趣。

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▲宏道運動發展基金會董事長林鴻道。（圖／宏道運動發展基金會提供）

公館國小位於偏鄉，訓練資源相對匱乏，林昀儒得知後，主動向基金會提出捐助建議，希望能幫助學校桌球隊改善訓練條件。對此林鴻道董事長當即允諾，捐贈新臺幣10萬元，解決學校經費短缺問題。除了現金贊助，日本知名桌球品牌蝴蝶（Butterfly）及其台灣代理商亦回應善舉，提供10支球拍及10件球衣，讓孩子們在更完善的設備下訓練。

林昀儒表示，自己從小能專心投入桌球訓練，受到了許多貴人的幫助，其中林鴻道董事長便是關鍵之一，讓他無後顧之憂地專注訓練與國際賽事。他坦言，許多孩子對桌球充滿熱情，卻因家境與資源限制，難以持續訓練，因此希望透過這次贊助，讓更多學童安心逐夢。

▲台灣桌球一哥林昀儒與學童互動打球。（圖／宏道運動發展基金會提供）

宏道基金會長年投入基層體育發展，林鴻道表示，這次的捐贈不僅希望解決眼前的資源問題，更希望藉由林昀儒的親身鼓勵，激勵學童勇敢逐夢，以參加奧運為目標前進。他強調，基層運動的發展需要長期耕耘，未來基金會也將持續投入，為年輕選手提供更多支援。

公館國小桌球隊自1992年成立以來，在謝美政教練的帶領下，已培育出8位少年國手，並在各類賽事中屢創佳績，成為學校的運動特色之一。校長黃英軒感謝基金會的支援，也對林昀儒的親臨感到振奮，他表示，「今日的鼓勵與支援，將成為桌球隊更上一層樓的重要契機！」

▲▼台灣桌球一哥林昀儒攜手宏道基金會造訪公館國小，捐10萬訓練金。（圖／宏道運動發展基金會提供）