張育成揭秘「叮叮」慶祝手勢　林維恩搞笑模仿柯Ｐ逗樂全隊

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

在經典賽資格賽中，中華隊成功取得門票，球隊的表現也獲得球迷的熱烈掌聲。近期，球迷熱議的另一焦點是中華隊的慶祝手勢，原來這個手勢來自於陳文杰和林子偉的創意，他們模仿自IG搞笑影片，用食指在太陽穴比畫兩下，成為場上慶祝的特色動作。

上屆經典賽中，張育成因為經典賽期間的敬禮手勢被譽為「國防部長」，並一度成為國際焦點。這次經典賽資格賽，張育成則採用了全新的手勢，並從台韓交流賽開始使用。張育成在日前的受訪時曾提到，「敬禮手勢已經是2023年的事情，敬禮留給2023年，應該是子偉想的吧，我就跟著一起比，叮叮！」

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26日，張育成出席活動時再次被問及手勢的事，他笑著回應，「從熱身賽開始就用了這個手勢，到現在還不確定這個手勢是否會繼續沿用，但我覺得滿有趣的，我就一直比，可能還是要問子偉。」至於這個手勢是否會繼續使用，張育成則表示：「這是這次比賽的故事，經典賽應該要發想新的手勢吧？就敬請期待。」

林維恩也因模仿柯P的影片而在IG上爆紅，其實這是他高中就很厲害的「個人技」，張育成笑說：「當我們的氣氛比較僵硬時，林維恩就會學市長講話，大家都會笑，真的很有趣，希望有機會能讓他在台上模仿一下。」

賽後，沙子宸因比賽結果落淚，張育成也感同身受，他表示：「從集訓到昨天最後一場，大家都要回到母隊準備新賽季，看到沙子宸一個人在場上哭，看到那一幕，我也差點流下眼淚，但我忍住了。他流淚，一定是有讓他感動的地方，感謝他即使感冒，也站出來投那場比賽，真的是一位很棒的年輕球員，祝福他今年在球季中能有所突破。」

張育成對這批年輕球員充滿期待，他說：「大家都很棒，無論是投手還是野手，投手都是他們很勇敢積極面對國外那些打者，毫無畏懼，一直想跟他們挑戰，有很好收穫。」打者方面，印象最深刻的就是博玄，他宛如發揮了老將的價值，散發出不像第一次入選國家隊的表現，他的心臟真的是大顆。

▲ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王博玄 。（圖／記者李毓康攝）