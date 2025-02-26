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李育朋封鎖鶯歌5局無安打有隱形功臣　東體晉級四強對戰穀保

▲高中木棒，東體李育朋。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木棒，東體李育朋。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽26日展開8強賽，台東體中靠著李育朋一夫當關，主投5局未被敲出任何安打，隊友火力相挺，最終以7比0提前奪勝，順利挺進四強。總教練陳峰岳除了大讚李育朋一夫當關之外，另點名捕手搭檔余新喆是隱形功臣。

鶯歌工商前一戰以11比1扣倒普門高中，但此役打線全面熄火，投手群在第2局出現亂流，單局投出3次保送，再加上守備發生1次失誤，讓台東體中無痛拿下2分。

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5局下，台東體中展開猛烈攻勢，由張硯程、黃靖折發動「九一連線」，林顗勳靠失誤上壘，余新喆補上安打，單局追加3分。隨後，方品嚴掃出二壘安打，教練團換上代打，張硯程與黃靖折再度連續安打，將比數擴大至7分，提前結束比賽。

賽後，台東體中總教練陳峰岳表示：「李育朋今天表現無可挑剔，真的一夫當關。」他也特別點名捕手余新喆，稱讚他的配球能力與戰術執行：「我們會討論情蒐資料，針對明天的比賽擬定策略，過程中引導學生自主決策，這對他們的未來是很好的學習機會。」

鶯歌工商本場比賽遭到壓制，陳峰岳也認為：「鶯歌沒能發揮應有的表現，守備發生5次失誤，球運也站在我們這邊，有些瞬間彈跳很難處理。」

過去台東體中最佳成績是111學年度的季軍，明天將挑戰隊史最佳名次。然而，四強賽的對手是中職等級的勁旅穀保家商，陳峰岳坦言：「穀保是傳統強隊，應該已經針對我們的左投做足準備。我們只要正常發揮，全力迎戰，希望最後兩場比賽，在高強度對抗下，把平時練習的成果展現出來。」

今年各隊實力接近，調整狀況將成為勝負關鍵，陳峰岳補充：「像東石高中表現也相當出色，最終比拚的還是團隊合作，我們會做好準備，全力爭取更好的名次。」

▲▼東體晉級四強。（圖／學生棒聯提供）

▲東體晉級四強。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 棒球高中聯賽台東體中張硯程勝利

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