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中華隊6：3晉級　球迷說「最熱血一幕」太銷魂

記者陳俊宏／綜合報導

中華隊在WBC資格賽殊死戰以6比3擊敗西班牙隊，取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。兒童急診科醫師謝宗學分享這場比賽最熱血一幕。

謝宗學在臉書說，他覺得這場比賽最熱血的是九局下，台灣投手曾峻岳全用速球直球對決，三振西班牙最後3位打者，真的太熱血了！太銷魂了！

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾峻岳 。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼曾峻岳15球飆出3次三振，成功關門。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾峻岳 。（圖／記者李毓康攝）

謝宗學表示，恭喜台灣棒球隊可以參加WBC經典賽正賽，「謝謝教練和球員帶給我們這麼精彩的比賽」。對此，許多網友留言，「第一次看台灣終結者直球狂塞的，有夠精彩」、「直球飆速對決，這麼乾淨的關門實在大快人心。」

曾峻岳在9局下登板，火球連飆，一上場就投出155公里火球，15球飆出3次三振關門，且全部都是直球。最終中華隊以6比3擊敗西班牙，成功取得2026年經典賽正賽門票。

對於全直球應戰，曾峻岳表示，其實變化球可以投，但就照著捕手配球模式下去走，也沒有特別用力催，「自己最好的優勢就是直球，在丟時就覺得直球狀況沒有很差，只要捕手配什麼球，我就有十足把握去投，沒有太多猶豫。」

而能擔任終結者的角色，曾峻岳毫不掩飾自己的喜悅，直呼「很爽啊」。他隨後坦言，從牛棚要跑上來心情其實滿緊張，「因為第一次在國際賽，接下關門這位置，上一屆是家豪學長，給我滿多建議。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華隊擊敗西班牙隊，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊經典賽曾峻岳謝宗學

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