五星美技+點三壘讓對手爆哭　宋晟睿：很開心讓世界看見台灣

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽25日中華隊迎戰西班牙，這場關鍵生死戰宋晟睿展現攻守俱佳的表現，不僅在防守端上演五星級美技，更確實執行教練團戰術，以短打戰術兩度讓對方三壘手暴傳失誤，幫助中華隊取得寶貴分數。他在本屆資格賽的場內全壘打與美技守備多次登上WBC官方媒體，對此，他感慨地表示：「很開心讓世界再次看見台灣。」

宋晟睿在2局下一、三壘有跑者時，奮力撲接內野飛球，成功守住可能失掉的兩分，展現穩定守備功力。攻擊方面，他貢獻1支安打，並數度執行短打戰術，成功干擾對方守備。特別是在6局上，當陳文杰敲出安打後，蔣少宏以短打推進至三壘，結果西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）傳球失誤，讓中華隊進帳1分。接著，宋晟睿再度採取短打，結果恩卡納西昂再次發生暴傳失誤，導致西班牙球員一度自責爆哭，場面相當戲劇化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶當時的美技守備，宋晟睿坦言：「當下我就想著一定要拚，擋下這兩分。因為如果漏掉，對方就能攻下兩分，這是最後一場比賽，我毫無保留，全力把這顆球守住。」

面對關鍵戰役，宋晟睿坦言，賽前雖然會緊張，但還是告訴自己要保持冷靜，「這次比賽非常重要，所以我只想好好把每個PLAY穩穩做好。」

其中，讓6局上讓西班牙三壘手連續失誤的短打戰術，成為比賽勝負關鍵，他解釋：「最關鍵的戰術就是點向三壘，趁他在亂的時候，再做一次這個戰術，野手會不太好守。那一球有戰術，我的想法是點向三壘，他在前一次有失誤，再試一下，心情應該會很亂，最後成功，製造他的失誤。」

談到比賽中的盜壘，宋晟睿透露：「賽前教練沒有特別交代對方捕手的情況，但教練團非常相信我們的跑壘速度，所以才會果斷下達盜壘暗號。」

最後，中華隊成功晉級WBC正賽，宋晟睿難掩興奮之情，「打完好爽喔！我們做到了！真的很開心這段時間能夠跟學長、學弟們一起奮戰，也很珍惜這段時間每個時刻，很開心讓世界再次看見台灣。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）