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徐若熙展王牌本色！中繼3.1局飆5K　挨轟不慌「專注做好自己」

記者游郁香／綜合報導

中華隊王牌徐若熙原本被預估是本屆經典賽資格賽首戰先發，但他因下半身緊繃，直到23日對尼加拉瓜之戰才首度亮相，投了1個人次，連飆5顆154公里以上的速球，他在今晚對西班牙的生死戰再次登板，扮演關鍵中繼角色，投3.1局飆出5次三振，雖然被敲陽春砲失1分，但他相當專注，做好自己的事。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊王牌徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

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徐若熙休息1天後今晚再度登板，在中華隊面臨「不能輸」的巨大壓力下，他在4局下上場，6局下雖遭艾斯特拉達（Rusber Estrada）敲出全壘打，隨後再被擊出安打，但他迅速回穩，未再讓對手擴大比分。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊王牌徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

徐若熙今晚3.1局的投球，僅被敲3支安打，失1分，送出2次保送，奪下5次三振，是中華隊致勝功臣之一。他賽後強調，自己就是把最擅長的事做好，「就算被打全壘打，我還是做我自己的事。」顯見他沉穩的心態，他表示教練團鼓勵大家「放膽去丟」，面對一戰定生死的國際賽，他就是全力以赴。

徐若熙也提到，中華隊就像一個大家庭，雖然來自不同球隊，只要大家聚在一起，就是一個整體，「我們很珍惜這種氣氛，回到母隊後，也會繼續努力。」他也感謝今天進場替中華隊加油打氣的球迷，喊話希望明年能夠相聚，「不管是在大巨蛋，還是到日本，請繼續為我們加油！」

關鍵字： 影音

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