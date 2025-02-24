運動雲

>

勇士退休伊古達拉9號球衣　柯瑞感動：你為了團隊放下自我

▲勇士退役伊古達拉9號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士退役伊古達拉9號球衣。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間24日，勇士正式退役王朝功臣伊古達拉（Andre Iguodala）的9號戰袍。伊古達拉生涯與勇士一同奪下4座總冠軍，其中在2015年更獲選NBA總冠軍賽MVP。

伊古達拉成為勇士隊史第7位獲得球衣退休殊榮的球員，他的籃球生涯充滿了起伏和挑戰，但同時他也視這一切為一種恩賜，他表示，「這是一段瘋狂的旅程，但也是一份美麗的祝福。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士退役伊古達拉9號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

在加盟勇士前，伊古達拉已經是聯盟廣為人知的防守悍將，生涯前9個賽季他主要擔任先發，然而來到勇士後，放下明星球員的身段，欣然接受球隊安排他從替補出發，並稱這是一個「難得且獨特的機會」。

「你為了團隊更好，放下了自我。」柯瑞（Stephen Curry）在球衣退休儀式上對伊古達拉表示，他認為伊古達拉為當時年輕的勇士隊帶來了自信、智慧與成熟，從七六人時期的門面球星，變成勇士的黏著劑，讓整個團隊能完美運轉。

▲勇士退役伊古達拉9號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞（左）、伊古達拉（右）。（圖／達志影像／美聯社）

這樣的決定，最終讓伊古達拉迎來了2015年的冠軍旅程，當年總冠軍賽，勇士在系列賽以1比2落後騎士，勇士總教練科爾（Steve Kerr）將伊古達拉擺入先發陣容，並讓他主防當時效力克里夫蘭的天王詹姆斯（LeBron James）。結果，伊古達拉該系列賽場均貢獻16.3分、5.8籃板、4助攻，幫助勇士在6場內擊敗騎士，奪得隊史首冠。

▲勇士退役伊古達拉9號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

回顧勇士的王朝歷程，伊古達拉坦言，當拿下第1座總冠軍後，球隊的心態產生了變化，「第1次奪冠時，我們還想再拿1冠，證明這不是僥倖，當你拿下第2冠後，你會想，『好，我們必須再來一次，因為現在沒有人能擋得住我們。』第3冠到手後，你又會再覺得，『我們應該繼續拚，因為我們本來就應該這麼做。』」

伊古達拉表示，「永遠不滿足就是偉大運動員的獨特特質，這樣的精神不僅存在於我們每個人身上，也深植於這支球隊的DNA之中。」

關鍵字： NBA伊古達拉退役柯瑞勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

中華隊晉級經典賽形勢岌岌可危　球迷轟「不如早點睡」登上日媒

中華隊晉級經典賽形勢岌岌可危　球迷轟「不如早點睡」登上日媒

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊

中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊

訪問內容引起輕敵質疑　伍祐城抱歉：表達不夠清楚明確

訪問內容引起輕敵質疑　伍祐城抱歉：表達不夠清楚明確

中華隊4局滿壘遭化解太傷！　大聯盟官網：最佳反攻機會被他擋下

中華隊4局滿壘遭化解太傷！　大聯盟官網：最佳反攻機會被他擋下

完封中華隊全勝搶下經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好的結果

完封中華隊全勝搶下經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好的結果

68歲陳美鳳骨裂「4猛男扛上扛下」　胡瓜當兵「靠她度日」..康康：身體被用壞XD

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

中華隊晉級經典賽形勢岌岌可危　球迷轟「不如早點睡」登上日媒

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

2中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

3王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

4球迷轟「不如早點睡」登上日媒

5中華隊附加賽加開售票　全區票價500元

最新新聞

1台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

2勇士狂飆！迎來巴特勒後勝率83％

3英雄哥轟40分白搭　熱火翻船遭逆轉

412強、WBC選手成績單！網見2數據愣：12強真的強

5中華隊3人沒亮相　孫易磊、莊陳仲敖待命

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366