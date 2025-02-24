勇士退休伊古達拉9號球衣　柯瑞感動：你為了團隊放下自我

▲勇士退役伊古達拉9號球衣。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間24日，勇士正式退役王朝功臣伊古達拉（Andre Iguodala）的9號戰袍。伊古達拉生涯與勇士一同奪下4座總冠軍，其中在2015年更獲選NBA總冠軍賽MVP。

伊古達拉成為勇士隊史第7位獲得球衣退休殊榮的球員，他的籃球生涯充滿了起伏和挑戰，但同時他也視這一切為一種恩賜，他表示，「這是一段瘋狂的旅程，但也是一份美麗的祝福。」

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在加盟勇士前，伊古達拉已經是聯盟廣為人知的防守悍將，生涯前9個賽季他主要擔任先發，然而來到勇士後，放下明星球員的身段，欣然接受球隊安排他從替補出發，並稱這是一個「難得且獨特的機會」。

「你為了團隊更好，放下了自我。」柯瑞（Stephen Curry）在球衣退休儀式上對伊古達拉表示，他認為伊古達拉為當時年輕的勇士隊帶來了自信、智慧與成熟，從七六人時期的門面球星，變成勇士的黏著劑，讓整個團隊能完美運轉。

▲勇士柯瑞（左）、伊古達拉（右）。（圖／達志影像／美聯社）

這樣的決定，最終讓伊古達拉迎來了2015年的冠軍旅程，當年總冠軍賽，勇士在系列賽以1比2落後騎士，勇士總教練科爾（Steve Kerr）將伊古達拉擺入先發陣容，並讓他主防當時效力克里夫蘭的天王詹姆斯（LeBron James）。結果，伊古達拉該系列賽場均貢獻16.3分、5.8籃板、4助攻，幫助勇士在6場內擊敗騎士，奪得隊史首冠。

回顧勇士的王朝歷程，伊古達拉坦言，當拿下第1座總冠軍後，球隊的心態產生了變化，「第1次奪冠時，我們還想再拿1冠，證明這不是僥倖，當你拿下第2冠後，你會想，『好，我們必須再來一次，因為現在沒有人能擋得住我們。』第3冠到手後，你又會再覺得，『我們應該繼續拚，因為我們本來就應該這麼做。』」

伊古達拉表示，「永遠不滿足就是偉大運動員的獨特特質，這樣的精神不僅存在於我們每個人身上，也深植於這支球隊的DNA之中。」