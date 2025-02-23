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從解決0人到抓3出局關門　21歲伍祐城震撼教育有收穫

記者楊舒帆／台北報導

中華隊21歲的年輕投手伍祐城，在經典賽資格賽中連續兩天登板，展現截然不同的表現。第二場比賽中，他明顯恢復了信心，無失分順利「關門」，並獲得了許多收穫。

在21日對陣西班牙的比賽中，伍祐城以中繼身份登板，遭遇困境，被擊出3支安打，失掉4分，且有1次保送，未能解決任何打者便退場。他回憶當時的情況：「第一場腦袋空白，沒有緊張感也沒有想法，等到滿壘時才開始不知所措，那天心情很糟糕，學長一直給我很多鼓勵，不管是肢體或言語的。」

賽後，伍祐城選擇自我沉澱：「那天一回去就睡覺，連家人傳訊也沒回，想說自己沉澱一下。」他還提到，向許多前輩請教，了解到在場上需要有明確的想法，不能太盲目，否則會顯得匆忙，容易被打者掌握。

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▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，伍祐城。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，伍祐城。（圖／記者李毓康攝）

在對陣南非的第二場比賽前，教練詢問了他的身體和心理狀態，他也表達了出賽的意願，感謝教練給予他再次證明自己的機會。在9局下半登板時，比分已拉開至8分差距。伍祐城先投出三振，隨後在林子偉的美技守備下化解對方的安打威脅。即使被擊出一支安打，他仍在內野守備的協助下順利結束該局。

伍祐城坦言，第二場比賽仍感到緊張，尤其在面對第一名打者時，投出2好1壞的球數，讓他想起前一場的不佳表現。然而，拿下首個出局數後，蔣少宏和吳念庭上前給予鼓勵，讓他重拾信心。他表示，第二場比賽後，自己的信心恢復了許多，明白不必一味追求三振。

談及經典賽資格賽的張力與生涯過去所參與的國際賽明顯不同，伍祐城表示，如果有機會，他希望能再次對決西班牙隊。他說：「會想再對決一次。他們跟想像中不同，一開始以為速球就能解決，但之後知道是2A、3A打者，真的沒辦法。」

關鍵字： 影音

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