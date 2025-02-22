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稱讚台灣素質好！尼加拉瓜再見安打英雄：今晚繼續情蒐

記者楊舒帆／台北報導

尼加拉瓜22日在經典賽資格賽與西班牙激戰至延長賽，連續兩場比賽都以再見安打獲勝。這次的英雄換成阿列古利亞（Benjamin Alegria），他在 10局下敲出再見安打，幫助尼加拉瓜以 2比1 擊敗西班牙，為球隊再添關鍵勝利。對於即將與中華隊交手，他表示自己已經在前一天觀看比賽，今天會再進一步觀察。

▲尼加拉瓜阿列古利亞（Benjamin Alegria）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲尼加拉瓜阿列古利亞（Benjamin Alegria）。（圖／記者楊舒帆攝）

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談到再見安打的關鍵打席，阿列古利亞表示：「最後一刻的感覺美妙又神奇，這是所有打者最夢想的時刻。打出去的瞬間，我覺得擊球很扎實，應該會是安打，心裡非常感動。」他補充說：「其實沒有做什麼特別的準備，就是專心看清每一顆球。」

在前一戰對南非的比賽中，李維拉（Ronald Rivera）才剛敲出 再見安打當英雄，這次換阿列古利亞建功。他謙虛地說：「這一切最主要是全隊的努力。如果沒有投手群成功守住分數，打線再怎麼發揮都沒有用。這不是我個人的功勞，而是全隊的共同努力。」

尼加拉瓜隊本屆陣中年輕球員眾多，也有資深球員帶領。阿列古利亞談到球隊的氛圍時表示：「有經驗的球員幫助我們很多，他們會傳承經驗。從尼加拉瓜聯盟開始，我們就一起集訓，最重要的是團隊之間的默契和化學效應非常好，這也是我們能連續拿下兩場比賽勝利的重要原因。」

針對即將迎戰 中華隊，阿列古利亞則表示：「沒有特別做情報蒐集，昨天看了一場比賽，今天會繼續關注。我知道台灣球員素質很好、能力很強。昨天的觀察還不夠，今天會繼續看。」

關鍵字： 棒球尼加拉瓜再見安打英雄經典賽

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