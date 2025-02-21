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洋基宣布與布恩續約兩年　有望達成執教10年里程碑

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 續約至2027年。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊今宣布，與總教練布恩（Aaron Boone）簽訂兩年合約延長，合約期將持續至2027年賽季。這項宣布正好在球隊熱身賽開打前夕達成。

布恩自2018年就任以來，即將進入執教第八個球季。此次續約將使他在洋基執教滿十年。現年51歲的布恩表示，「非常興奮能完成這件事。我不想去其他地方，也不想與其他球隊、組織一起工作。」

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布恩過去以球員身份在大聯盟效力12年，2003年曾入選國聯明星隊。他在洋基隊史上是繼史丹格爾（Casey Stengel）和托瑞（Joe Torre）之後，第3位在執教首7年就帶領球隊六度進入季後賽的總教練；生涯勝率.599在歷史排名第10，現役總教練中僅次於道奇隊總教練（Dave Roberts），603場勝利則在洋基隊史33位總教練中排名第7。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）上周表示，如果讓布恩離開，其他球隊必定會爭相搶人。他強調布恩在紐約市場的管理方式是一大優勢。球團老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）與凱許曼也一直在與布恩商討延長合約事宜。

球隊隊長賈吉（Aaron Judge）肯定布恩的領導能力，「我們這裡有許多不同個性的球員，有MVP得主、賽揚獎得主等等。布恩在團結球隊這方面做得非常好。」

布恩坦言，雖然去年帶領球隊首度自2009年以來贏得美聯冠軍，但仍未能奪得世界大賽冠軍讓他感到困擾。他說，「相比剛接任時，我現在更勝任這份工作。但在這個資訊豐富且不斷創新的運動中，你會發現自己所知道的永遠不如自己想像的那麼多。」

關鍵字： 洋基布恩續約總教練棒球

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