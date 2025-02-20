大谷翔平「路邊停車」前後嚕　普通人一面曝光了

▲大谷翔平預計本季能夠重啟「二刀流」。（圖／翻攝X@Dodgers）

圖文／鏡週刊

MLB道奇隊日籍「二刀流」巨星大谷翔平，在棒球場上無所不能的他，最近被發現了一項跟普通人類似的事情，美媒更下標寫下對大谷來說，「路邊停車」很難。

當天是道奇隊春訓1年1度的雞翅大賽，眾位球員合照中還可見到我國小將柯敬賢身影，不過外媒《TMZ Sports》在賽前捕捉到大谷「停車」畫面（影片連結），表示世界終於發現大谷平凡一面，就是「路邊停車」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中大谷開著黑色保時捷抵達球場外的一處停車格，面臨的被稱為大魔王關卡之一的「路邊停車」。只見大谷先是倒車又轉動方向盤向前開，經過多次調整後才終於把車停好，走下車露出燦爛笑容，只是他不知為何旋即又打開車門身體探入車內，全程將近1分鐘。

▲「二刀流」巨星大谷翔平。（圖／翻攝X@Dodgers）

不過不少網友認為，大谷其實停得還不錯，有人更指出他做得還比自己好。



更多鏡週刊報導

道奇亞洲球員合照「驚見超拚台灣小將」 大谷翔平、山本由伸笑嘻嘻

大谷翔平續推紀錄53轟55盜 道奇開賣他踩過的土！售價曝光好驚人

大谷翔平新全家福曝光！ 真美子懷孕後首露面「新髮型日網友狂讚」