運動雲

>

大谷翔平「路邊停車」前後嚕　普通人一面曝光了

大谷翔平預計本季能夠重啟「二刀流」。（翻攝X@Dodgers）

▲大谷翔平預計本季能夠重啟「二刀流」。（圖／翻攝X@Dodgers）

圖文／鏡週刊

MLB道奇隊日籍「二刀流」巨星大谷翔平，在棒球場上無所不能的他，最近被發現了一項跟普通人類似的事情，美媒更下標寫下對大谷來說，「路邊停車」很難。

當天是道奇隊春訓1年1度的雞翅大賽，眾位球員合照中還可見到我國小將柯敬賢身影，不過外媒《TMZ Sports》在賽前捕捉到大谷「停車」畫面（影片連結），表示世界終於發現大谷平凡一面，就是「路邊停車」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中大谷開著黑色保時捷抵達球場外的一處停車格，面臨的被稱為大魔王關卡之一的「路邊停車」。只見大谷先是倒車又轉動方向盤向前開，經過多次調整後才終於把車停好，走下車露出燦爛笑容，只是他不知為何旋即又打開車門身體探入車內，全程將近1分鐘。

「二刀流」巨星大谷翔平。（翻攝X@Dodgers）

▲「二刀流」巨星大谷翔平。（圖／翻攝X@Dodgers）

不過不少網友認為，大谷其實停得還不錯，有人更指出他做得還比自己好。


更多鏡週刊報導
道奇亞洲球員合照「驚見超拚台灣小將」　大谷翔平、山本由伸笑嘻嘻
大谷翔平續推紀錄53轟55盜　道奇開賣他踩過的土！售價曝光好驚人
大谷翔平新全家福曝光！　真美子懷孕後首露面「新髮型日網友狂讚」

關鍵字： 鏡週刊大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

20年沒回台灣　戰玉飛回應假球傳聞：都只是揣測

20年沒回台灣　戰玉飛回應假球傳聞：都只是揣測

被爆沒授權就賣中華隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

被爆沒授權就賣中華隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

養樂多證實燕九郎操偶師離世　最後願望讓球迷淚崩

養樂多證實燕九郎操偶師離世　最後願望讓球迷淚崩

LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽　官方練習日全程直播

LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽　官方練習日全程直播

西班牙、尼加拉瓜不能輕忽　黃忠義看陳宇宏入選「奇兵」

西班牙、尼加拉瓜不能輕忽　黃忠義看陳宇宏入選「奇兵」

傑斯還想回中職打球！讚大巨蛋大聯盟等級　笑談台式應援：超級吵

傑斯還想回中職打球！讚大巨蛋大聯盟等級　笑談台式應援：超級吵

唐西奇後下一個NBA驚天交易　美媒點名灰熊莫蘭特今夏恐被轉賣

唐西奇後下一個NBA驚天交易　美媒點名灰熊莫蘭特今夏恐被轉賣

喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

統一獅6投聯手完封味全龍　陳重廷代打建功添關鍵分

統一獅6投聯手完封味全龍　陳重廷代打建功添關鍵分

賈吉表態有意征戰2026經典賽！要幫美國隊重返王座

賈吉表態有意征戰2026經典賽！要幫美國隊重返王座

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

熱門新聞

20年沒回台灣　戰玉飛回應假球傳聞：都只是揣測

被爆沒授權就賣中華隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

養樂多證實燕九郎操偶師離世　最後願望讓球迷淚崩

LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽　官方練習日全程直播

西班牙、尼加拉瓜不能輕忽　黃忠義看陳宇宏入選「奇兵」

傑斯還想回中職打球！讚大巨蛋大聯盟等級　笑談台式應援：超級吵

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

120年沒回台灣　戰玉飛回假球：揣測

2被爆沒授權就賣中華隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

3燕九郎「內餡」離世　遺願惹淚崩

4經典賽資格賽中華隊官方練習日直播

5西班牙、尼加拉瓜不輕忽　黃忠義看陳宇宏

最新新聞

1袁定文：WBC資格賽首戰最重要

2臺北市辦資格賽直播派對　味全啦啦隊應援

3備戰資格賽！孫易磊盼正賽再披戰袍

4台籃里程碑　男籃16人全簽署參賽協議

5UniGirls發表會預購　限額224席

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

【泰格與雪兒】職業病犯了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366