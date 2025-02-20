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老虎未來希望！美媒盛讚李灝宇　看好今年就上大聯盟

記者王真魚／綜合報導

老虎隊台灣小將李灝宇今年獲得大聯盟春訓邀請，受到美國媒體高度關注，《MLB Network》知名記者摩洛西（Jon Paul Morosi）在節目中特別分析這位新秀的發展，看好他今年有機會站上大聯盟。

李灝宇原本由費城人以57萬美元簽下，2023年8月隨著明星投手羅倫森（Michael Lorenzen）的交易案被送至底特律老虎。

2024年球季，李灝宇在老虎農場的87場比賽中展現了驚人的火力，敲出12支全壘打，打擊率達到0.298，整體攻擊指數（OPS）高達0.851，這樣的表現不僅讓他的力量評價回升，也為他贏得了今年大聯盟春訓機會。

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摩洛西在節目中指出，雖然老虎隊未能簽下三壘手柏萊格曼（Alex Bregman），但反而為李灝宇創造了更多機會。他讚揚李灝宇是台灣頂尖球員之一，擁有優秀的擊球能力，能將球打向全場各個角落。

摩洛西更以波蘭柯（Plácido Polanco）為例，看好李灝宇成為這樣的選手。波蘭柯在大聯盟征戰16年，曾兩度入選明星賽，更獲得三座金手套和一座銀棒獎的殊榮。

值得注意的是，老虎隊今年雖然簽下二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），但合約僅有一年。摩洛西認為，李灝宇有望與另一位內野新秀榮格（Jace Jung）成為球隊未來的二、三壘手組合。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）也表示，李灝宇將比外界預期更快為球隊做出貢獻。摩洛西更大膽預測，如果李灝宇能在2025年初登上大聯盟並有所表現，球迷們都不必感到太過驚訝。

李灝宇日前也接受《The Athletic》訪問，對於今年球季相當期待，直呼：「所有的堅持，終於開始有所回報了。」

▲李灝宇。（圖／截自推特）

▲李灝宇受到外媒關注，看好上大聯盟。（圖／截自推特）

關鍵字： 李灝宇老虎隊大聯盟台灣春訓

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