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威廉斯遭湖人退貨今回歸　震驚體檢沒過：不知基於什麼標準

記者游郁香／綜合報導

黃蜂今（20）日將作客湖人，原本被交易到洛城卻因體檢沒過遭「退貨」的夏洛特長人威廉斯（Mark Williams）確定回歸，他賽前打破沉默回應交易遭撤銷一事，坦言自己從震驚到興奮，再回到震驚，並強調每次受傷後都恢復到100%狀態，「不知道湖人最終是基於什麼標準做出這個決定。」

威廉斯原以為自己將迎來生涯的新篇章，他在交易截止日前被送往湖人，卻因未能通過體檢，讓這筆原本已經達成的交易瞬間作廢，對所有相關人士而言都是一大震撼，尤其是威廉斯本人。

威廉斯近日接受《夏洛特觀察者報》訪問時，坦言這次的交易風波讓他情緒起伏不定，「這件事真的不是我能控制的。從震驚到興奮，再回到震驚。我只能掌控自己能控制的事情。」

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▲湖人交易來新星中鋒威廉斯，整體戰力再度向上提升。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂長人威廉斯不解為何自己體檢沒過。（圖／達志影像／美聯社）

讓威廉斯更驚訝的是，他的體檢未通過，這一結果甚至連黃蜂方面都感到不解。對此，他直言完全沒有料想到交易會因此告吹，「我的經紀人告訴我（體檢未通過），但這個結果完全沒在我的預料之內，」

威廉斯說，「交易當晚，我還上場打了很多分鐘，我根本沒想過自己會被判定沒過體檢。從今年初回歸後，我一直都有穩定上場時間，每次傷病的復原過程都很明確，而且我一直確保自己恢復到100%狀態。所以，我不知道湖人最終是基於什麼標準做出這個決定，這應該問他們。」

巧合的是，威廉斯回歸賽場的首戰，剛好就是對陣湖人，讓這場比賽格外受到關注。談到這個安排時，他笑稱，「這劇本簡直寫不出更戲劇化的版本，這就是NBA的安排吧。」

這場比賽將是威廉斯向外界證明自己健康狀態的一次機會，同時也讓這筆「告吹」的交易話題再度成為焦點。

關鍵字： MarkWilliams湖人黃蜂NBA威廉斯

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