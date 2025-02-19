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「台灣小將」現身道奇亞洲球員合照　大谷翔平笑嘻嘻

18歲柯敬賢（左）和同屬道奇的大聯盟亞洲球星們合照，照片含金量破表。（翻攝jon.soohoo IG）

▲18歲柯敬賢（左）和同屬道奇的大聯盟亞洲球星們合照，照片含金量破表。（圖／翻攝jon.soohoo IG）

圖文／鏡週刊

去年還代表台灣參加U18亞青賽，並且超拚用臉撲向三壘，幫助台灣拿下金牌的18歲小將柯敬賢，昨（18日）現身在道奇攝影師的IG中，畫面中可見他和同屬道奇的大聯盟頂級日籍球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，以及韓籍金慧成、張賢碩等人合照，場面相當歡樂溫馨。

洛杉磯道奇近日舉辦一年一度的雞翅大賽，隊中亞洲球員齊聚一堂，並且在道奇專屬攝影師Jon SooHoo的鏡頭中留下合照，照片中除了有當家日籍球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希外，還有從韓職重磅加盟的金慧成和19歲火球男張賢碩，而肩靠肩站在佐佐木朗希身邊、身材壯碩的年輕小將，就是去年被道奇以75萬美元簽下的台灣18歲選手柯敬賢，全員面露笑容，看起來相當開心。

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柯敬賢去年才從台灣高中棒球勁旅平鎮高中畢業，代表台灣參加U18亞青賽，在與日本的冠軍賽中，敲出一發三壘安打，不過就在撲向三壘壘包時，頭部先著地，整個身軀向上翻起，呈現90度的彎曲，讓在場球迷都相當擔心，不過也是由於柯敬賢帶起的拚勁感染隊友，讓台灣5局上就取得領先，終場以6:1拿下勝利。賽後柯敬賢也安慰大家自己身體很強壯，要球迷放心。

柯敬賢為台灣和南非混血，身材相當壯碩，守備和打擊實力兼具，與道奇的75萬美元簽約金打破台灣野手紀錄，超越前輩「台灣巨砲」陳金鋒的68萬，在近日釋出的道奇農場20大榜單中排名第14。

柯敬賢的表哥林維恩是左投，從平鎮高中畢業後也以135萬美元簽約大聯盟運動家，除了柯敬賢外，林維恩和同為2023年U18隊友的統一獅野手林佳緯、旅日投手孫易磊都將參與這次的經典賽資格賽，讓台灣球迷相當期待這批黃金世代的小將們未來在國際賽的活躍表現。


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關鍵字： 鏡週刊大谷翔平柯敬賢道奇

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