WBC資格賽名單「重投輕打」？　專家點評賽制揭曉原因

記者黃楷元、實習記者陳冠妤／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將於後天(21日)開打三場賽事，備受矚目的中華隊28人名單中，有多達15名投手，被外界質疑是否有「重投輕打」的現象？前職棒教練許峰賓分析和預測，這是為了因應WBC對投球數的限制，一名投手能投完三局就很不錯，因此需確保有充足兵員隨時更換，如何靈活調度將會是很大的考驗。

此外投手秒數也與中職有很大差距，許峰賓說，壘上沒有人時差了5秒、有人時差了7秒。美職會使用pitchcom減少溝通時間，然而台灣尚未普及，因此必須加強臨場溝通。但其中6位旅外選手皆為投手，更加適應美職的規則，將是中華隊的一大優勢。

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▲前職棒教練許峰賓 ，目前是跑壘推廣協會理事長。（圖／《豈有此呂》）

本次28人名單除陳傑憲之外，其餘選手皆沒有參加12強，許峰賓大讚這其實是非常棒的做法，讓年輕選手能透過大賽累積經驗、避免老將連續出賽造成過度疲勞，減低受傷風險。

許峰賓還特別點名兩位選手，分別是內野手李宗賢及外野手的統一小將林佳緯。李宗賢優勢是速度快、守備能力佳，林佳緯則是在熱身賽中展現出絕佳抗壓性，兩人或許會是關鍵人物。至於中心打者部分，除陳傑憲、張育成，其餘人選應會根據情蒐資料做即時調整。

▲台韓交流賽，李宗賢。（圖／記者李毓康攝）

至於本次三個對手，許峰賓分析中華隊對南非相對有優勢，然西班牙、尼加拉瓜表現也不差。由於徵召的選手大多來自美職體系，相對較熟悉WBC的規則，讓兩隊優勢稍微拉近，每隊都不容輕忽。