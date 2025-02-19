運動雲

>

WBC資格賽名單「重投輕打」？　專家點評賽制揭曉原因

記者黃楷元、實習記者陳冠妤／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將於後天(21日)開打三場賽事，備受矚目的中華隊28人名單中，有多達15名投手，被外界質疑是否有「重投輕打」的現象？前職棒教練許峰賓分析和預測，這是為了因應WBC對投球數的限制，一名投手能投完三局就很不錯，因此需確保有充足兵員隨時更換，如何靈活調度將會是很大的考驗。

此外投手秒數也與中職有很大差距，許峰賓說，壘上沒有人時差了5秒、有人時差了7秒。美職會使用pitchcom減少溝通時間，然而台灣尚未普及，因此必須加強臨場溝通。但其中6位旅外選手皆為投手，更加適應美職的規則，將是中華隊的一大優勢。

▲▼ 跑壘推廣協會理事長、前職棒教練許峰賓 。（圖／《豈有此呂》）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前職棒教練許峰賓 ，目前是跑壘推廣協會理事長。（圖／《豈有此呂》）

本次28人名單除陳傑憲之外，其餘選手皆沒有參加12強，許峰賓大讚這其實是非常棒的做法，讓年輕選手能透過大賽累積經驗、避免老將連續出賽造成過度疲勞，減低受傷風險。

許峰賓還特別點名兩位選手，分別是內野手李宗賢及外野手的統一小將林佳緯。李宗賢優勢是速度快、守備能力佳，林佳緯則是在熱身賽中展現出絕佳抗壓性，兩人或許會是關鍵人物。至於中心打者部分，除陳傑憲、張育成，其餘人選應會根據情蒐資料做即時調整。

▲▼台韓交流賽，李宗賢。（圖／記者李毓康攝）

▲台韓交流賽，李宗賢。（圖／記者李毓康攝）

至於本次三個對手，許峰賓分析中華隊對南非相對有優勢，然西班牙、尼加拉瓜表現也不差。由於徵召的選手大多來自美職體系，相對較熟悉WBC的規則，讓兩隊優勢稍微拉近，每隊都不容輕忽。

▲▼許峰賓分析WBC資格賽18人名單。（圖／資料照片）

關鍵字： WBCWBCQWBC資格賽中華隊許峰賓

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

「最強浪人」光榮重返NBA　華克2年300萬美金加盟七六人

「最強浪人」光榮重返NBA　華克2年300萬美金加盟七六人

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

小薰穩交鄭人碩　「結婚需要衝動」

熱門新聞

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1今永昇太開幕戰先發對決山本由伸

2西班牙首戰先發出爐！雷法再戰台灣

3兄弟莎菈教練韓媒也關注！

4潘政琮婉拒黃金計畫補助點出3大疑慮

5味全龍遭西班牙9局猛攻追平！

最新新聞

1WBC資格賽名單「重投輕打」？

2林家正帥氣定裝照曝光！

3雲豹主場創舉　包廂吃頂級牛肋排

4潘政琮婉拒黃金計畫　國訓回應了

5陸球星郭艾倫遭戳眼：以後可能打不了籃球

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366