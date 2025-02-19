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菅野智之加盟金鶯首次牛棚　明星捕手：球質非常出色

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

金鶯隊的菅野智之在本次春訓首次進入牛棚，進行了35球的投球練習，由明星捕手桑契斯（Gary Sánchez） 負責接捕。由於桑契斯對日本投手相當熟悉，這讓菅野投得格外順暢，而桑契斯也對他的投球表現讚譽有加，直言：「他的球質非常出色。」

菅野智之表示，「基本上能夠投出自己想要的球種，今天除了滑球之外的四種球路都有投。當然，準確度還需要再調整，不過距離上一次牛棚投球已經過了六天，在這種情況下還能維持一定的控球能力，算是有達到一定的手感。」

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談到協助蹲捕的桑契斯（Gary Sanchez），菅野智之透露，「他過去就認識像田中將大（現讀賣巨人隊）這樣的日本投手，對日籍投手有一定的了解，讓我投起來很順暢。（金鶯隊主力捕手） 拉奇曼（Adley Rutschman） 也很主動，在遇到時會跟我打招呼，積極進行溝通。我也很期待能夠早點和他一起搭配投球。」

桑契斯對菅野的投球表現讚譽有加，他表示：「即使閉上眼睛，球還是準確地進入了捕手的手套。他的控球真的很驚人。我認為他還沒有完全發揮比賽時的最大威力，但他的球質已經非常出色了。」

在其他球隊，許多日本球員已經進行實戰形式的投球調整。天使隊的菊池雄星對6名打者投球9次，未被擊出安打性擊球。老虎隊的前田健太則對4名打者投了20球，教士隊的松井裕樹則面對6名打者投了27球。

此外，以小聯盟合約加盟水手隊並獲邀參加大聯盟春訓的藤浪晉太郎在實戰投球時面對4名打者，不過遭擊出一發全壘打。而大都會隊的千賀滉大則在牛棚投了23球，持續為新賽季做準備。

關鍵字： MLB春訓日本投手桑契斯菅野智之

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