陳宇宏驚喜入選有望成秘密武器！蔡其昌談一大優勢

▲台鋼雄鷹投手陳宇宏入選中華隊名單，蔡其昌談一大優勢 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏上周支援經典賽資格賽中華隊對樂天交流賽，表現受到肯定，也被帶進最終28人名單中。聯盟會長、國家隊領隊蔡其昌也讚嘆令人驚艷，期待他在正賽之後的表現。

上周對樂天交流賽，台鋼支援5名投手供中華隊使用，包括黃子豪、王柏傑、張誠恩、陳宇宏與許育銘。其中陳宇宏後援2.1局只被敲1安，另有1次三振無失分。

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總教練曾豪駒當時受訪即稱讚陳宇宏展現出優異的控球能力，在有觀眾進場的比賽中，展現出良好的臨場應變，令人聯想到去年世界十二強棒球賽黃子鵬的成功案例。而這樣的低肩側投正好能填補目前名單中的戰力缺口。

陳宇宏最終被帶進名單當中。蔡其昌指出，他本身屬於低肩側投類型，這種投手在台灣本來就不多，「子鵬已經是台灣低肩側投首號代表，在國際賽的表現同樣有目共睹。」

他認為，這次中華隊再納入陳宇宏，將增添優勢，「這樣的投手對付中南美洲，大概是我們教練團很善用的方法，宇宏那一天對韓國讓教練團覺得，他強度拉升的速度很快，好像當下的比賽，他已經準備差不多，無論是控球還是球速，甚至是正賽的水準，因為這個情況，教練團才有考慮他。」

中華隊在上周五公布最終名單，蔡其昌也說，基本上名單不會再更動，因為遭割捨的選手都已經回到母隊，包括劉基鴻，日前味全龍對中華隊練習賽，也有上場。

劉基鴻回母隊對中華隊進行練習賽，當時鎮守三壘，對於他未入選，蔡其昌坦言，有些選手就是開機比較慢，「他是很優秀的選手，但有些好選手就是開機慢一點，可能是因為這個樣子，當然詳細原因不清楚，但我猜不外乎是這個原因。」

▲中華隊投手陳宇宏是少見的低肩側投類型。（圖／記者林敬旻攝）