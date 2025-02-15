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柯瑞尊重杜蘭特拒絕回鍋勇士　柯爾：他受太多批評為何要重蹈覆轍

▲▼勇士柯瑞、保羅、太陽杜蘭特、布克。（圖／CFP）

▲柯瑞（右）尊重前隊友杜蘭特的選擇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士在季中交易截止前積極爭取2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）回鍋，不過根據《ESPN》的報導，杜蘭特明確表示「感覺不對」，現在並不是回到灣區的時機；對此天王柯瑞（Stephen Curry）表達尊重，「這一切都是關乎內心的平靜與快樂。」

今年季中交易截止前，有關杜蘭特（Kevin Durant）重返勇士的傳聞甚囂塵上，不過《ESPN》報導，灣區天王柯瑞親自與這位「前隊友」對話後，確認這筆交易不會發生。杜蘭特明確表示，現在並不是回到勇士的時機，他也不打算離開鳳凰城太陽。

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對於杜蘭特拒絕回鍋，柯瑞近日受訪時直言，「你需要每個人都全心投入，不管過去的歷史如何。我尊重杜蘭特，這一切都是關乎內心的平靜與快樂。」他進一步強調，自己無意說服任何人來到他們不想去的地方，「我們誰也無法掌控這些交易的狀況，只是想確認對方是否真的想要來這裡，除此之外，我不會去強迫任何人做決定。」

▲▼杜蘭特、柯瑞。（圖／CFP）

▲杜蘭特（左）與柯瑞分道揚鑣後，感情依舊很好。（圖／CFP）

勇士主帥科爾（Steve Kerr）也談到杜蘭特的選擇，他認為這完全可以理解，「我不怪杜蘭特不想回來。他當初加盟勇士後承受了太多批評，被說成是『抱團』，但他兩次拿下總決賽MVP，仍然不斷遭受外界指責。面對這些無謂的批評，他為什麼還要重蹈覆轍呢？」

雖然最終未能促成勇士與杜蘭特的重聚，但柯瑞表示這不會影響彼此的關係，特別是在即將到來的全明星賽上，兩人將作為隊友並肩作戰。

柯瑞坦言，未來能與杜蘭特、詹姆斯（LeBron James）這樣的超級球星同隊的機會可能已經不多，因此他特別珍惜這次的全明星賽，「這些機會是非常珍貴的，從奧運到全明星賽，每一次都會寫下新的篇章，這些都是我們過去沒想過的故事。」

▲▼杜蘭特、柯瑞。（圖／CFP）

▲杜蘭特（左）告訴柯瑞現在不是回鍋勇士的時機。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞杜蘭特柯爾

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