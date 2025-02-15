詹皇、柯瑞坦承曾「互相討厭」　咖哩談兩人在NBA聯手可能性

▲詹姆斯（左）、柯瑞（右）曾連4年在總冠軍賽交鋒，兩人坦承曾互相討厭。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

NBA兩大天王球星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）將在今年全明星賽再次聯手，他們無疑是近十年來NBA最具代表性的對手，曾在2015至2018年間連4年在總冠軍賽交鋒，兩人近日受訪時坦承，當時競爭激烈到讓彼此「互相討厭」。

當柯瑞還是戴維森學院的新星時，已進入NBA的詹姆斯曾在到場觀看他在2008年NCAA甜蜜16強對威斯康辛的比賽。柯瑞起初不敢相信，直到親眼見到詹皇與騎士隊造訪福特球場。在那之後，騎士作客夏洛特時，柯瑞也前往觀賽，並獲得詹皇親簽的騎士23號球衣，球衣上寫著，「北卡羅來納州的最佳球員。」柯瑞將這件球衣存放在父親位於夏洛特的家中。

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▲詹姆斯與柯瑞曾4度在總冠軍賽對決。（圖／CFP）

當時的兩人沒預料，雙方未來會連續4年在NBA總冠軍賽對決，勇士3度奪冠，騎士則在2016年完成1比3落後大逆轉封王劇碼。為了對抗詹姆斯，勇士甚至在2017年簽下另一位天王杜蘭特（Kevin Durant），最終連續兩年在總決賽擊敗詹皇領軍的騎士。

詹姆斯近日接受《ESPN》訪問時回憶當年的頂尖對決，「當你身處一場硬仗，場上有一個人不斷阻擋你達成目標，你怎麼可能會喜歡他？他不喜歡我，我也不喜歡他，因為我們都想奪得歐布萊恩金盃。」

柯瑞補充道，「當時只想著贏球，所以當然會有垃圾話、競爭和敵意。但始終存在尊重，我不喜歡場上的那個23號球員，但我欣賞場下的那個人。」

▲柯瑞、詹姆斯相擁。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，去年交易截止前，勇士曾嘗試網羅詹姆斯，老闆拉卡柏（Joe Lacob）向湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）詢問交易詹皇的可能性，並獲得聯繫詹皇經紀人保羅（Rich Paul）的機會，但湖人和詹皇都拒絕了交易，讓這個震撼計劃胎死腹中。

對此柯瑞表示，「任何高籃球智商的球員，不管是詹姆斯、杜蘭特、我或戴維斯（Anthony Davis），如果加入任何球隊，應該都能找到適合的方式共存。但說真的，我從沒想過詹姆斯會離開湖人，我也從來沒想過自己會離開勇士。」