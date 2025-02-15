史上最高薪教頭？羅伯斯對續約「樂觀」！春訓期間有望敲定

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）有望成史上最高薪總教練？續約談判進展順利。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）的合約續約傳來好消息！根據《洛杉磯時報》與《The Athletic》報導，羅伯斯表示，他對於在春訓結束前完成續約「感到樂觀」，球隊也持續與他協商新合約。

道奇棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）證實球隊正在與羅伯斯洽談延長合約，並透露討論進展順利。總管高梅斯（Brandon Gomes）則對羅伯斯執教能力大加讚賞，「坦白說，他的工作表現無可挑剔。我們的期望值很高，勝利是唯一目標，而他總能克服挑戰，並帶領球隊奪冠。」

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羅伯斯自2016年執掌道奇兵符，連續9年帶領球隊打進季後賽，包括8次分區冠軍、2次世界大賽冠軍（2020年、2024年）。上一份合約於2022年簽訂，年薪325萬美元（約1.06億台幣），今年是合約最後一年。

目前大聯盟總教練最高薪紀錄為小熊隊康索（Craig Counsell）在2023年與球隊簽下的5年4000萬美元（約新台幣12.9億），年薪800萬美元。若羅伯斯順利續約，新合約可能接近甚至超越這一紀錄，成為史上最高薪總教練之一。