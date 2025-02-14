林維恩大巨蛋看徐翔聖投球很帥　報到首日牛棚適應大聯盟用球

▲經典賽中華隊練習日，林維恩報到。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

旅外好手林維恩14日正式向中華隊報到，並與隊友們一起訓練。不過，其實他前一天已經到台北大巨蛋，感受台韓交流賽的比賽氛圍，提前進入備戰狀態。

當天林維恩進牛棚進行調整，約投了10顆球，順道適應WBC比賽用球，也就是大聯盟規格的球。他表示：「感覺有點用力，捕手說我的直球有跑出卡特球的感覺。大聯盟的球比較大顆，縫線也比較粗。」

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至於身體狀況，林維恩提到：「從『開機』到現在，身體狀況恢復到75%，畢竟很久沒有比賽，明天好像就有機會實戰，希望能提升到80%。」教練團希望他在有限的球數內，看看能投多少局數。

談到前一天到大巨蛋的觀戰經驗，林維恩笑說：「大家相處都不錯，在美國比賽時沒有這麼多觀眾，兩萬人的比賽，在場邊觀看就已經有點緊張了。」

本屆中華隊投手群中，2005年出生的選手包括孫易磊（2月10日）、林盛恩（9月1日）、林維恩（11月4日）及徐翔聖（12月17日），這群年輕投手組成未來新勢力。

林維恩表示：「高中時期曾經遇過他們，有些還一起集訓，沒想到這麼快就能一起打國際賽。接到通知時真的很開心，這也是一次很好的學習機會，因為隊上還有旅外資歷的學長，也有來自中職的學長。」屆時經典賽資格賽會有4萬名觀眾進場，會不會很緊張？林維恩笑言，「我年紀小，壓力不會這麼大。」

林維恩表示，他與徐翔聖有聊到在大巨蛋投球的感受，也大讚他投球很帥。徐翔聖前一戰面對樂天巨人中心打線，中繼登板演出三上三下，展現穩定壓制力，讓他印象深刻。此外，林盛恩此次以投手身份入選，林維恩並不感到意外，「因為他投球很厲害！」