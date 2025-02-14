悍將官宣富藍戈加盟「我的心一直是藍色！」　積極鎖定先發洋投

▲富邦悍將與富藍戈完成續約 下週抵台加入春訓。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將備戰2024年球季，今日確定與連續三年在中職表現出色的洋投富藍戈（Enderson Franco）完成續約。這名火球男已啟程來台，預計下週正式加入悍將春訓，為新賽季做好準備。同時，球團也表示，已鎖定其他先發洋投人選，待合約完成後將正式對外公佈。

富藍戈自2022年加盟富邦悍將以來，連續三個球季扛起牛棚重任，去年更是締造個人中職生涯新高的61場出賽，並拿下20次救援成功，刷新個人最佳紀錄。至今，他在中職累積10勝、37次中繼成功、34次救援成功，穩定度與壓制力讓他成為悍將牛棚的關鍵人物。

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更值得一提的是，富藍戈曾在比賽中飆出161公里速球，至今仍是中華職棒最快球速紀錄保持人。本季他將挑戰50中繼或50救援的生涯里程碑，再創個人與悍將隊史新高。

除了在場上穩定發揮，富藍戈場外也是悍將家人最熟悉的洋將之一。他曾在球賽前舉辦寶寶性別趴，這也是中華職棒史上首度在賽前舉行的家庭活動。

去年球季結束後，他沒有急著返國，而是特別留在台灣，參加悍將球迷感恩會後才搭機回家。他親自向悍將球迷致謝，並深情表示：「我的心一直都是藍色的！」展現對悍將的歸屬感，也讓球迷感動不已。

在確定續約富藍戈後，富邦悍將的洋投陣容目前包括力亞士（Elih Villanueva）、魔力藍（Bryan Mitchell）與富藍戈。不過，球團仍未停下補強腳步，已鎖定其他先發洋投人選，預計近期將有更多新援加盟，完整強化投手戰力。

隨著富藍戈確定回歸，悍將牛棚戰力更加穩固。這位火球男將再度披上藍色戰袍，挑戰更高成就，新球季是否能繼續締造紀錄，值得球迷期待！