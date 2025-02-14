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台灣奪亞冬運史上首面獎牌　閉幕掌旗官1戰狂擋73球

▲▼台灣亞冬運閉幕典禮掌旗官徐子庭。（圖／中華奧會提供）

▲台灣亞冬運閉幕典禮掌旗官徐子庭。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025哈爾濱亞洲冬季運動會今（14日）晚將舉行閉幕典禮，中華代表團本屆賽事有「大突破」，陳映竹在女子競速滑冰100公尺摘銅，替台灣奪下參賽35年來首面亞冬運獎牌，不過她已提前返台，我國閉幕典禮掌旗官將由女子冰球代表隊守門員徐子庭擔任，她在日前對戰南韓的比賽，1戰擋下73球。

中華代表團在亞冬運的賽程已全數結束，今年首度有獎牌進帳，從滑輪溜冰轉戰競速滑冰的陳映竹，在競速滑冰100公尺項目，以10秒51勇奪銅牌，締造我國亞冬運隊史新頁。陳映竹因為心有奧運夢而從「陸上轉往冰上」發展，她完賽後已提前返台。

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▲▼台灣亞冬運閉幕典禮掌旗官徐子庭。（圖／中華奧會提供）

▲▼台灣亞冬運閉幕典禮掌旗官徐子庭。（圖／中華奧會提供）

中華奧會今日宣布，由女子冰球隊、冰壺隊、花式滑冰選手李宇翔、越野滑雪好手李杰翰、彭以明參加今晚的閉幕典禮，掌旗官則是女子冰球代表隊守門員徐子庭。

徐子庭目前就讀加拿大布洛克大學（Brock University）博士班，在2月8日女子冰球小組賽，面對強敵南韓隊高達76次有效射門，她成功擋下73球，多次化解失分危機，展現高水準的守門技術，她在賽場上的出色守門表現令人印象深刻，可惜我國最終仍以2比3惜敗，但全隊的奮戰精神贏得尊敬。

關鍵字： 哈爾濱亞洲冬季運動會亞冬運中華隊冰球徐子庭陳映竹

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