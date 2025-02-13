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呂詠臻搭高宇杰穩重又溫柔　休季增重褲子變緊了

▲中華隊投手呂詠臻。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手呂詠臻。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽首戰由呂詠臻擔任先發投手，過去主要以中繼角色為主的他，聽到先發任務時難免感到緊張，甚至直呼：「很久沒有這種儀式感！」不過，他仍專注於本分，全力對決韓國隊打線。

談到首次與捕手高宇杰的搭配，呂詠臻坦言：「他給我的感覺很穩重，也很溫暖。」在壘上有跑者時，他曾連投兩顆壞球，高宇杰馬上提醒他：「按照原本的樣子投球。」這句話讓呂詠臻放鬆不少，他也表示：「那個瞬間對我幫助很大。」

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呂詠臻首局表現穩健，投出三上三下；第二局則遭遇亂流，被敲出安打後陷入危機。他坦言：「昨天登板的目標與課題就是積極進攻好球帶，交給守備處理。但第二局韓國打者逐漸適應，並掌握我的投球策略，設定球路後擊出串聯安打。沒能及時抓下出局數有些可惜，但這也是我需要學習的課題，從中獲得不少收穫。」

回顧去年春訓時期對決韓國打者的經驗，呂詠臻認為：「他們總是積極進攻，攻擊慾望很強烈，效果也不錯。打出去的球很強勁，甚至有一球從我頭旁邊飛過，還聽到『咻』的一聲，這代表他們掌握擊球時機的能力非常出色。」

休季期間，呂詠臻特別增重7至8公斤，身形更為壯碩，甚至讓球褲顯得更為貼身。不過，他笑說：「中華隊的球褲質地很好，不會感到不舒服。」增重後，他認為體能狀態有所提升，有助於賽後恢復。他除了加強重量訓練，飲食方面也更加講究：「來到中華隊後，我特別向營養師請教，討論飲食調整的細節，得到許多寶貴的建議，現在對營養的概念也更清楚了。」

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