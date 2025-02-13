布萊格曼拒老虎6年1.715億合約　轉戰紅襪將移防二壘

▲布萊格曼（Alex Bregman）轉戰紅襪將改守二壘，挑戰新領域 。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

根據《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome）報導，波士頓紅襪與三壘手布萊格曼（Alex Bregman）達成一紙3年1.2億美元合約，並附帶前兩年的逃脫條款（opt-out）。

消息人士告訴ESPN記者帕桑（Jeff Passan），布萊格曼是紅襪今年休賽季最重磅的補強之一，而由於紅襪三壘已有球星戴佛斯（Rafael Devers）鎮守，他預計將改守二壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《底特律自由新聞》記者佩佐（Evan Petzold）報導，底特律老虎曾提出6年1.715億美元合約爭取布萊格曼，但最終未能如願。此外，休士頓太空人、芝加哥小熊與多倫多藍鳥也曾表達興趣，甚至有消息指出，布萊格曼回絕了太空人6年1.56億美元的合約。

布萊格曼在太空人效力9年，成為聯盟頂級三壘手之一，期間曾2度入選明星賽，2度奪得世界大賽冠軍，並獲得過1次金手套與1次銀棒獎。

布萊格曼上季出賽145場，繳出.260/.315/.453打擊三圍，轟出26發全壘打，敲出30支二壘安打，貢獻79得分與75分打點。

值得一提的是，布萊格曼過去在芬威球場的打擊成績相當亮眼，21場比賽累積7轟、9支二壘安打、15分打點，OPS高達1.240，這也讓外界期待他在紅襪的表現。