韓媒曝台韓交流賽第2場先發　「這不只是一場練習賽」

▲WBC規則下的台韓對決引人期待 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

台韓交流賽首戰今晚登場，此役推出朴世雄先發，據韓國體育朝鮮報導，韓國樂天巨人隊將在次戰派出金晉旭先發。

金晉旭上個賽季出賽19場、18場先發，戰績4勝3敗，防禦率5.31。面對這次先發機會態度謙遜，他表示，「一切聽從總教練的決定」，但眼神中仍難掩喜悅之情。而首戰先發將由朴世雄擔任，考慮目前春訓階段，兩人的投球局數都不會太多。

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雖然對樂天來說，這只是春訓期間的一場比賽，但韓媒直指，這不是一場單純的練習賽，面對台灣經典賽資格賽的代表隊，「當樂天巨人隊踏入台北大巨蛋時，球員之間瀰漫著掩不住的緊張感」。

這次比賽將採用WBC規則，包括嚴格的投手限時規定。韓媒指出，朴世雄和金晉旭預計都只投2-3局，畢竟這對球隊來說仍是春訓期。

▲韓國職棒樂天巨人隊投手朴世雄。（圖／中華職棒提供）

總教練金泰亨表示，這次包括兩場對台灣隊的比賽在內，球隊首要目標是要以零傷兵完成第一階段春訓。去年球隊主力頻頻受傷的經驗，讓他在春訓期間特別注重防止選手受傷。

值得一提的是，這次系列賽樂天外籍投手巴恩斯（Charlie Barnes）和戴維森（Tucker Davidson），以及新人金泰弦都不會出賽。另外，提早一週抵達進行復健的崔俊鏞、劉江南和高承慜也將留在台南調整狀態。

樂天隊昨天自台南北上至台北，立即展開適應球場訓練。台北大巨蛋可容納超過4萬名觀眾，除了尹東熙、羅承燁等曾在此參加過國際賽的球員外，對多數樂天選手來說都是首次體驗。

全隊踏入大巨蛋時，每個人臉上都充滿期待。教練團也忙著與選手交談、確認狀態。相較於台南，台北大巨蛋帶來的氣氛讓人感受到不小的壓力。

外野手黃晟彬看著巨大的場館規模和保養完善的球場，露出滿意的笑容。當有人打趣問「是不是第一次看到巨蛋？」他回答，「我常去過高尺巨蛋！」逗得現場大笑。

本季將擔任先發游擊手的朴承昱也讚嘆，「草皮狀況很好，管理得相當完善。」

台灣則在首戰將派出樂天桃猿隊的呂詠臻先發。由於多數旅外投手尚未報到，台鋼雄鷹支援中華隊5位投手，包括黃子豪、王柏傑、張誠恩、陳宇宏以及許育銘。