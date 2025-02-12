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追趕詹皇生涯4萬分紀錄？36歲杜蘭特沒放棄：盡量保持穩定

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特達成生涯3萬分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽「死神」杜蘭特（Kevin Durant）今（12）日面對灰熊在第3節末段2罰得手，成為NBA史上第8位生涯總得分突破3萬的人。談到未來是否有機會追趕老友詹姆斯（LeBron James）的4萬分紀錄，杜蘭特表示會盡量保持穩定，順其自然。

杜蘭特面對灰熊得到生涯第3萬分，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）賽後將比賽用球交給杜蘭特並表示，「他是偉大的球員之一，我用比賽球向他致敬。雖然他說自己沒那麼在意，不過我想強調，在這個聯盟裡，並不是每個人都能達成3萬分的成就。」

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杜蘭特成為史上第8位3萬分先生，他表示，「能夠和這些幫助籃球興旺的球員齊名，對我來說是一種真正的榮譽，能和這些人一起被提及，意味著我做對了些什麼。」

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫蘭特（左）、杜蘭特（右）。（圖／達志影像／美聯社）

3萬分過後下個里程碑就是好友詹姆斯達成的4萬，杜蘭特對於追逐4萬分語帶保留，但他認為不是沒有機會，「我不確定能否達到那個目標，我想保持穩定，再看看會發生什麼。」

杜蘭特在比賽第3節靠罰球得到第3萬分，太陽總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）該節結束後接受了訪問，並讚譽道，「他的表現令人驚嘆，不僅是今晚，整個職業生涯都是如此。3萬分，這是一個無比特別的球員與人物。」

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（中）、詹姆斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特自2007-08新秀賽季以來，一直是聯盟中最有效率的得分手之一。他在NBA征戰16個賽季，場均能攻下27.2分，投籃命中率達50.1%，三分球命中率為38.7%。

即使已經36歲，杜蘭特依舊是NBA最頂尖的得分手之一，本季他場均貢獻27.1分、6籃板、4.1助攻，投籃命中率52.8%、三分命中率40.4%、罰球命中率82.2%。被譽為高效進攻指標的180俱樂部（投籃、三分、罰球命中率總和180），杜蘭特在2013、2023年也曾2度達成。

杜蘭特強大的進攻能力讓他獲得了不少榮譽，生涯累積4座得分王、15屆全明星、11次年度最佳陣容、1座年度MVP、2座FMVP、2座NBA總冠軍。他在雷霆（含超音速）的9個賽季中得到17,566分，勇士時期總計得到5,374分，籃網時期取得3,744分，現在效力的太陽則獲得3,324分。

關鍵字： NBA杜蘭特詹姆斯

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