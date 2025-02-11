運動雲

>

HBL男女總冠軍賽3月9日登場　高中體總首度試辦「售票」

▲全台瘋HBL高中籃球聯賽，本屆收視率又開出亮眼紅盤。（圖／高中體總提供）

▲今年HBL總決賽預計3月8、9日在台北小巨蛋開戰。（資料照／高中體總提供）

文／中央社

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽預計3月8、9日在台北小巨蛋開戰，高中體總今年做出重大改變，首度試辦男、女總冠軍賽售票，不再開放索票。

高中體總表示，過往進入台北小巨蛋的總決賽，都是開放民眾、球迷免費索票，但近年來逐漸出現觀眾索票後卻不進場的現象，因此今年才決定如此改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高中體總規劃，3月9日的男、女總冠軍賽將採取售票方式，分為「一般售票區」及「青春動滋券售票專區」，一般售票區票價自新台幣100元至500元不等，民眾得於全國7-ELEVEN門市ibon機台或是ibon網站以現金或信用卡支付方式購買票券，每人可購買2張票券。

「青春動滋券售票專區」則是配合推廣教育部體育署政策，特別規劃16到22歲球迷以「青春動滋券」購買門票的專屬區域，每張票價500元，每人可購買1張票券，只不過觀眾於ibon完成訂票後，還需完成後續兌換程序才算完成。

高中體總強調，售票所得扣除場館及售票系統等衍生成本費用，將全數提供晉級男、女總冠軍賽的4支球隊，協助基層學生籃球運動發展。

總決賽票券分為3月8日第1、2場次以及第3、4場次；3月9日第1、2場次（季軍賽）以及第3、4場次（冠軍賽）4種票券。

3月8日的4強賽門票自2月15日起開始索票，3月9日季軍賽及冠軍賽門票自2月16日起開始索票及售票。高中體總近年為杜絕黃牛，本學年度無論是索票或售票場次，仍維持實名制登記。

關鍵字： HBL高中籃球甲級聯賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林家正簽約運動家參加大聯盟春訓　確定退出WBC資格賽

林家正簽約運動家參加大聯盟春訓　確定退出WBC資格賽

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

洋基傳奇A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊　就等NBA批准

洋基傳奇A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊　就等NBA批准

交易遭湖人撤銷！黃蜂準備向NBA提出「挑戰」　態度大變引熱議

交易遭湖人撤銷！黃蜂準備向NBA提出「挑戰」　態度大變引熱議

中華隊閉門再戰台鋼　徐若熙、曾峻岳登板飆速

中華隊閉門再戰台鋼　徐若熙、曾峻岳登板飆速

林家正預計從運動家2A出發　大聯盟記者：WBC資格賽重大損失

林家正預計從運動家2A出發　大聯盟記者：WBC資格賽重大損失

「怪力男」李灝宇獲邀大聯盟春訓　台灣今年第5位

「怪力男」李灝宇獲邀大聯盟春訓　台灣今年第5位

「1到9棒都一樣」　張育成顧好擊球品質：對手不會太差

「1到9棒都一樣」　張育成顧好擊球品質：對手不會太差

批國際奧會包容林郁婷、克莉芙參賽　國際拳總將興訟

批國際奧會包容林郁婷、克莉芙參賽　國際拳總將興訟

沒打WBC資格賽　李灝宇首度受邀大聯盟春訓

沒打WBC資格賽　李灝宇首度受邀大聯盟春訓

【曼谷動物園猴群近距離互動】她竟被猴瘋狂空氣洗頭XD

熱門新聞

林家正簽約運動家參加大聯盟春訓　確定退出WBC資格賽

林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

洋基傳奇A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊　就等NBA批准

交易遭湖人撤銷！黃蜂準備向NBA提出「挑戰」　態度大變引熱議

中華隊閉門再戰台鋼　徐若熙、曾峻岳登板飆速

林家正預計從運動家2A出發　大聯盟記者：WBC資格賽重大損失

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林家正簽約運動家　退WBC資格賽

2林昀儒新天敵成桌壇史上最年輕球王

3A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊

4交易遭湖人撤銷！黃蜂準備提出挑戰

5中華再戰台鋼　徐若熙、曾峻岳飆速

最新新聞

1中華明戰樂天　呂詠臻對韓經典賽國手

2林家正不打WBCQ　大聯盟記者也關注

3味全相中經驗　陳家駒接客座教練

4HBL男女總冠軍賽首度試辦售票

5台鋼獵鷹飛雷神獲PLG單周最佳

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366