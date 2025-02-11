獨行俠球迷舉牌高喊「開除總管」　竟遭主場保全逐出場

Fans are booing because AAC security took away the fire Nico sign



Update: it was the same guy who said fire Nico in karaoke pic.twitter.com/K5EQQ0bIKS — Berkan MFFL (@BerkanMFFL) February 11, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）將建隊基石唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人，換取長人戴維斯（Anthony Davis），不料戴維斯首秀即受傷，讓達拉斯球迷更加火大，有人在今（11）日比賽中大喊「FIRE NICO（開除Nico）」並舉牌抗議，隨後竟被達拉斯保全逐出球場。

今天比賽第3節暫停時，獨行俠主場正進行互動遊戲，有位球迷原本跟著唱歌，鏡頭照到他後，他立刻連喊「FIRE NICO」，主場工作人員見狀，立刻切換到下一位球迷，「FIRE NICO」這句話彷彿成了不能說出的咒語。

OH MY GOSH SOME GUY JUST TRICKED THE CAMERAMAN INTO SHOWING HIM DURING KARAOKE CAM AND HE MOUTHED “FIRE NICO”



HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA https://t.co/CFDXnjiNok pic.twitter.com/RKAPyg0af1 [廣告]請繼續往下閱讀... February 11, 2025

後來，這位球迷與友人共舉寫著「FIRE NICO」的牌子，保全很快就上前關切，最終該球迷被逐出球場。影片在X平台上瘋傳，網友紛紛批評，「言論自由呢」、「這球隊完全是笑話」、「懦夫球隊」、「我再也不是獨行俠球迷」。

The fan who was seen shouting “Fire Nico” on the Mavs jumbotron has been escorted out of the building. pic.twitter.com/18UClNTDHd — Landon Thomas (@sixfivelando) February 11, 2025

休賽季加盟獨行俠的湯普森（Klay Thompson）看到了這一幕，他表示，「可以理解球迷的沮喪，因為唐西奇真的很偉大。」今日獨行俠以1分之差敗給國王，湯普森強調仍須專注在賽場上，「球迷感到不滿並不是我們該洩氣的理由。」

▲獨行俠球迷舉牌「FIRE NICO」遭保全請出場。（圖／翻攝自X／@barstoolsports）