獨行俠球迷舉牌高喊「開除總管」　竟遭主場保全逐出場

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠總管哈里森(Nico Harrison)將建隊基石唐西奇(Luka Doncic)交易至湖人,換取長人戴維斯(Anthony Davis),不料戴維斯首秀即受傷,讓達拉斯球迷更加火大,有人在今(11)日比賽中大喊「FIRE NICO(開除Nico)」並舉牌抗議,隨後竟被達拉斯保全逐出球場。

今天比賽第3節暫停時,獨行俠主場正進行互動遊戲,有位球迷原本跟著唱歌,鏡頭照到他後,他立刻連喊「FIRE NICO」,主場工作人員見狀,立刻切換到下一位球迷,「FIRE NICO」這句話彷彿成了不能說出的咒語。

後來,這位球迷與友人共舉寫著「FIRE NICO」的牌子,保全很快就上前關切,最終該球迷被逐出球場。影片在X平台上瘋傳,網友紛紛批評,「言論自由呢」、「這球隊完全是笑話」、「懦夫球隊」、「我再也不是獨行俠球迷」。

休賽季加盟獨行俠的湯普森(Klay Thompson)看到了這一幕,他表示,「可以理解球迷的沮喪,因為唐西奇真的很偉大。」今日獨行俠以1分之差敗給國王,湯普森強調仍須專注在賽場上,「球迷感到不滿並不是我們該洩氣的理由。」

