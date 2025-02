巴特勒披勇士戰袍有加成！　柯瑞砍賽季新高38分擊敗公鹿

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

巴特勒(Jimmy Butler)加盟勇士後適應良好,今(11)日是他身披灣區戰袍的第2戰,面對公鹿他砍下20分、9籃板、6助攻、4抄截,並在第3節聯手柯瑞(Stephen Curry)率隊拉開比分,最終以125比111擊敗公鹿。值的一提的是,柯瑞在巴特勒到來後手感超火燙,今日砍下賽季新高38分,上一場也以超過5成的命中率得到34分。

柯瑞首節就展現近期好狀態,第1節投進3記三分讓公鹿開場就陷入劣勢。密爾瓦基王牌安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)本場因左小腿拉傷缺席,不過前鋒普林斯( Taurean Prince)扮奇兵殺出,他首節投進2記三分球,次節又補上1記,在上半場貢獻13分,幫助公鹿緊咬比分。

Steph Curry dropped 30+ PTS yet again!



38 PTS

6 REB

4 AST

6 3PM



It's his 4th consecutive 30+ PT game, the first time he's done that since December 2021. pic.twitter.com/UuDgKAxGzj