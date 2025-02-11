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巴特勒披勇士戰袍有加成！　柯瑞砍賽季新高38分擊敗公鹿

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

巴特勒（Jimmy Butler）加盟勇士後適應良好，今（11）日是他身披灣區戰袍的第2戰，面對公鹿他砍下20分、9籃板、6助攻、4抄截，並在第3節聯手柯瑞（Stephen Curry）率隊拉開比分，最終以125比111擊敗公鹿。值的一提的是，柯瑞在巴特勒到來後手感超火燙，今日砍下賽季新高38分，上一場也以超過5成的命中率得到34分。

柯瑞首節就展現近期好狀態，第1節投進3記三分讓公鹿開場就陷入劣勢。密爾瓦基王牌安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本場因左小腿拉傷缺席，不過前鋒普林斯（ Taurean Prince）扮奇兵殺出，他首節投進2記三分球，次節又補上1記，在上半場貢獻13分，幫助公鹿緊咬比分。

比賽分水嶺在第3節，公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）單節出手全數命中，眼看公鹿就要一波帶走比賽，灣區新援巴特勒跳出來阻止悲劇發生，他先命中中距離再靠著罰球連得6分，澆熄了公鹿反撲氣焰，勇士以89比83進入末節。

前一節巴特勒強勢進攻後，勇士徹底打開進攻開關，菜鳥中鋒波斯特（Quinten Post）和柯瑞第4節聯手得到22分。雖然公鹿新同學庫茲馬（Kyle Kuzma）單節得到8次罰球機會並命中7球，仍無法將比分壓過勇士，最終勇士就以125比111擊敗公鹿。

▲勇士巴特勒。（圖／路透）

▲勇士巴特勒（中）。（圖／路透）

勇士本場獲勝的關鍵是抄截，他們全場拿下賽季新高的16次抄截，使他們比公鹿多了17次出手機會。公鹿近8場比賽有6場失分超過123分，此戰公鹿還發生了20次失誤，成為敗戰因素之一。

里拉德（Damian Lillard）最近手感火燙，今日為公鹿攻下38分，昨天對陣七六人也拿下43分；新援庫茲馬擔任先發大前鋒攻下21分；普林斯三分球7投5中有19分進帳。

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

勇士方面，柯瑞攻下賽季新高38分；巴特勒得到20分、9籃板、6助攻、4抄截，並且有15罰12中的表現；防守核心格林（Draymond Green）本場則擔任先發中鋒，得到6分、5助攻、5抄截。

關鍵字： NBA巴特勒柯瑞格林勇士交易

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