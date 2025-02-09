塩田裕一未獲台鋼青睞再往墨聯　體會現實「一場即釋出」夢未完

▲台鋼雄鷹洋將塩田裕一 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本投手塩田裕一曾來台參加2023年冬季聯盟結束後，原本希望正式加入台鋼雄鷹，但未能順利加盟。不過他在台灣社會人球隊臺中台壽霸龍表現出色，意外獲得墨西哥聯盟冠軍隊普埃布拉鸚鵡（Puebla Parrots）的邀約，展開他的墨西哥職棒生涯，卻遭遇到現實的一面，僅投1場就遭到釋出，但他仍不放棄回到日本社會人球隊延續舞台。

塩田接受日本棒球作家阿佐智訪問回憶這一連串的經歷，他透露，「我的情況來說，因為前一季穿著職業球隊台鋼的球衣參加冬季聯盟，所以我想是獲得了不錯的評價。」展現出符合這份評價的投球表現後，鹽田收到了新的邀約，他決定再次跨越太平洋，到墨西哥聯盟發展。

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實際上，在鹽田加入的球隊中，還有兩名外籍投手在等待進入名單。最後只有鹽田獲得「合格」通知，其他人只是在實戰打擊練習中當對手打線的練習投手就被釋出了。他們被叫到客場，甚至沒能踏上球隊主場就離開了墨西哥。

塩田與普埃布拉鸚鵡隊友第一次見面是在前往客場的巴士上，「這就是海外的現實啊。球員更替太頻繁了。新球員的加入太常見了，以至於沒人會對新球員感興趣。澳洲主要是以當地球員為主，所以氣氛有點不同，但在那之前的美國獨立聯盟，一個賽季就有40、50人被釋出。」塩田回憶道。

因為在實戰打擊練習中表現出色，鹽田獲得了合約。他用手機翻譯了用西班牙文寫成的文件，確認內容後簽字。作為墨西哥頂級聯盟，薪資比之前待過的任何球隊都要好。

塩田很快就獲得先發機會，他在北部城市蒙特雷面對當地強隊蘇丹隊，這場比賽有8000名觀眾到場，是他生涯中最大場面的比賽。雖然前兩局守住不失分，但在第三局遭遇打線攻擊後被提前換下，最終在2局投球中被擊出4支安打失2分。

這場比賽成為塩田在墨西哥聯盟的第一場也是最後一場比賽。兩週後，他被球團解約，甚至沒有機會在球隊主場普埃布拉出賽就結束了墨西哥之旅。他說，「雖然沒有感覺到無法應付，但結果就是結果。最後在那場比賽後被釋出了。」

在這個選手更替頻繁的聯盟中，被解約是常態，甚至連道別的機會都沒有就必須離開。塩田說，「因為找到了替代的投手所以被釋出。就是這麼回事。那天是夜間比賽，所以集合時間應該是三點或四點吧。被通知釋出後，剛好就變成這樣的時間安排而已。在那邊，這是很平常的事。雖然在日本，賽季中被釋出可能很特別，但在那邊是家常便飯。所以，被釋出的人也不會想太多，解雇的一方也只是說類似『下次加油』這樣而已。」

被通知釋出一週後，鹽田離開了墨西哥。從普埃布拉搭乘巴士約3小時到墨西哥市，然後直接搭上回國的航班。「嗯，就覺得結束了的感覺吧。從出國的那一刻起，就一直抱著不知道哪場比賽會是最後一場的心情在打，所以並沒有變得悲觀。怎麼說呢，心情很平靜。想著回到日本後就要當個普通的上班族了。」

回到日本後，塩田獲得了三菱重工West的邀約，得以繼續他的棒球生涯。該隊在上季已經實現都市對抗賽和日本選手權賽的雙重出賽，展現了極強的實力。對於這段經歷，塩田表示從出國的那一刻起，就一直抱著不知道哪場比賽會是最後一場的心情在打球。如今轉戰日本社會人棒球的他，將目標鎖定在「日本一」，希望能在棒球生涯的「最終章」寫下完美句點。