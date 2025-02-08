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水原一平拿「大谷與真美子婚前協議」當藉口？ 美媒怒斥：不該寫進去

▲▼大谷翔平帶著妻子田中真美子出席道奇隊慈善晚會「藍鑽盛宴」。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 水原一平提到自己因協助大谷與妻子真美子處理婚前協議而「過勞」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平前翻譯水原一平因詐欺案被判4年9個月刑期，他為了爭取減刑，向法院提交的陳情信內容卻引發美媒強烈不滿。其中，他提到自己因協助大谷與妻子真美子處理婚前協議而「過勞」，更讓美國體育節目主持人布勞恩（Scott Braun）怒批，「這根本不該寫進去！」

在知名Podcast節目《Foul Territory》中，布勞恩提到，水原為爭取減刑，向法院提交了一份陳情書，內容提及自己因處理大谷的雜務、照顧寵物等瑣事而忙得焦頭爛額。對此，布勞恩毫不客氣地批評：「我讀了這份文件，早就指出這些說法有多麼荒謬。很高興法官也持相同看法。」

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他對水原的說詞毫不留情地駁斥，「這讓人憤怒！他（還在信中）抱怨自己不得不參加大谷與真美子的婚前協議會議，並幫忙協調日美律師的意見。這根本沒必要寫進去，反而讓他看起來更卑劣！」

布勞恩認為，水原試圖透過這些細節來塑造「受害者」形象，但他的說法並未獲得任何同情。 他強調，「他想讓人覺得他很可憐，但事實上，大谷還幫他付了6萬美元的牙科治療費，他自己也賺了數十萬美元。他有什麼好委屈的？」

▲▼大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

前大聯盟內野手弗雷澤（Todd Frazier）也直言，「水原的問題越來越多，這場醜聞還沒結束。最重要的是——沒有人同情他！他抱怨自己『不得不』坐在那裡參與婚前協議討論，這聽起來像是個問題嗎？有誰會拒絕這種機會？」

在這次成為醜聞轉捩點的審判中，同時也揭露了許多證實水原與大谷關係深厚的事實。 據美媒《iGB》報導，水原在1月23日致霍爾科姆法官的信中訴說自己在「24小時、365天」支援大谷的嚴苛工作環境下，薪資「明顯偏低」。

但實際上，他不僅從大谷和其他球員那裡收到「五位數（約100萬日圓以上）的年終獎金」，每次為大谷處理雜務時也都收到高額小費。

此外，水原不僅從大谷的贊助企業獲得報酬和免費商品，還獲贈保時捷SUV，甚至讓大谷為他沒有簽證的妻子支付頭等艙機票。這些事實證明他的生活並非如其所稱「困窮」，反而相當寬裕，讓人不得不質疑他的證詞。

關鍵字： 翻譯詐欺案大谷翔平美媒道奇

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