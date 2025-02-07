運動雲

>

中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

▲▼徐若熙出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊輪值人選曝光！曾豪駒點名四人，包括味全龍徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊預計在9日、10日與台鋼雄鷹進行練習賽，總教練曾豪駒今日談及先發輪值規劃，點名陳柏毓、莊陳仲敖、徐若熙、沙子宸四名投手作為人選。他也透露，旅外投手的報到進度正在確認，其中養樂多投手徐翔聖即將報到。

中華隊將在9日、10日與台鋼雄鷹進行練習賽，這是集訓以來的首次比賽，預計這兩天，所有投手都會準備好登板。曾豪駒表示，「所有投手都會準備好，都有設定好，因為這是今年第一場賽事，希望大家把這段時間準備好的內容展現出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這兩場比賽不僅是檢視備戰成果的機會，也將協助選手盡快進入比賽氛圍。曾豪駒強調，重點在於觀察選手的比賽狀況，讓大家加快調適節奏。

目前已報到的投手包括旅外選手陳柏毓、林盛恩，以及中職投手徐若熙、陳韻文、李東洺、黃群、伍祐城、呂彥青、曾峻岳。至於效力日職養樂多的台日混血投手徐翔聖，曾總說，最快9日報到。

▲▼中華隊總教練曾豪駒出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓。（圖／記者李毓康攝）

▲曾豪駒談輪值人選。（圖／記者李毓康攝）

針對投手角色安排，曾豪駒表示，這次中華隊選進許多投手，教練團已初步規劃定位，先發人選包括陳柏毓、莊陳仲敖、徐若熙、沙子宸。他進一步說明，每位投手的球數、身體狀況都已與所屬球團溝通了解，球團也認同本次設定的角色安排。

曾總談及輪值人選時，並未提到古林睿煬，目前他的傷勢尚未明朗，有可能辭退資格賽，教練團仍持續追蹤他的狀況。不過事實上，古林睿煬若進入最終名單，也是會定位在中繼後援。

曾豪駒強調，「短期盃賽就是看每個投手如何接力，目前距離大家的開季時間都有提早，因此會密切注意每個人的狀況，並根據練習與實戰逐步調整。」

關鍵字： 中華隊曾豪駒投手練習賽旅外投手WBC資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

快訊／林昀儒、高承睿捷報　新加坡大滿貫賽挺進男雙4強

快訊／林昀儒、高承睿捷報　新加坡大滿貫賽挺進男雙4強

巴特勒披勇士10號戰袍原因曝　回應「只想去太陽隊」傳聞

巴特勒披勇士10號戰袍原因曝　回應「只想去太陽隊」傳聞

台籃震撼彈！　艾夫伯回歸加盟新北國王

台籃震撼彈！　艾夫伯回歸加盟新北國王

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門新聞

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

讀者回應

﻿

熱門新聞

1說完現代奴隸制　施洛德被交易3次

2林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽

363名NBA球員換東家　湖人成最大贏家

4堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易

5職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦參賽

最新新聞

1鄭怡靜、李昱諄無緣大滿貫賽女雙決賽

2劉基鴻不忘葉總叮嚀：顧好若熙啊！

3K湯轟25分　獨行俠獲唐西奇離隊首勝

4主場傳球迷非法下注　攻城獅回應了

5中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366