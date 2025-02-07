中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

▲中華隊輪值人選曝光！曾豪駒點名四人，包括味全龍徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊預計在9日、10日與台鋼雄鷹進行練習賽，總教練曾豪駒今日談及先發輪值規劃，點名陳柏毓、莊陳仲敖、徐若熙、沙子宸四名投手作為人選。他也透露，旅外投手的報到進度正在確認，其中養樂多投手徐翔聖即將報到。

中華隊將在9日、10日與台鋼雄鷹進行練習賽，這是集訓以來的首次比賽，預計這兩天，所有投手都會準備好登板。曾豪駒表示，「所有投手都會準備好，都有設定好，因為這是今年第一場賽事，希望大家把這段時間準備好的內容展現出來。」

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這兩場比賽不僅是檢視備戰成果的機會，也將協助選手盡快進入比賽氛圍。曾豪駒強調，重點在於觀察選手的比賽狀況，讓大家加快調適節奏。

目前已報到的投手包括旅外選手陳柏毓、林盛恩，以及中職投手徐若熙、陳韻文、李東洺、黃群、伍祐城、呂彥青、曾峻岳。至於效力日職養樂多的台日混血投手徐翔聖，曾總說，最快9日報到。

▲曾豪駒談輪值人選。（圖／記者李毓康攝）

針對投手角色安排，曾豪駒表示，這次中華隊選進許多投手，教練團已初步規劃定位，先發人選包括陳柏毓、莊陳仲敖、徐若熙、沙子宸。他進一步說明，每位投手的球數、身體狀況都已與所屬球團溝通了解，球團也認同本次設定的角色安排。

曾總談及輪值人選時，並未提到古林睿煬，目前他的傷勢尚未明朗，有可能辭退資格賽，教練團仍持續追蹤他的狀況。不過事實上，古林睿煬若進入最終名單，也是會定位在中繼後援。

曾豪駒強調，「短期盃賽就是看每個投手如何接力，目前距離大家的開季時間都有提早，因此會密切注意每個人的狀況，並根據練習與實戰逐步調整。」