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巴特勒披勇士10號戰袍原因曝　回應「只想去太陽隊」傳聞

記者游郁香／綜合報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨（6）日被交易到勇士，今（7）日首度以勇士球員身份受訪，他選擇10號球衣，為了致敬好友、足壇巨星內馬爾（Neymar），他表示自己現在找回快樂，預告將在9日作客公牛時迎來首秀，並回應外傳他的「首選交易目的地」是太陽一事。

▲▼巴特勒正式加盟勇士，將披10號戰袍。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

▲巴特勒正式加盟勇士，將披10號戰袍。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

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巴特勒去年夏天未與熱火完成續約，本季雙方關係持續惡化，邁阿密甚至在交易截止前將他無限期禁賽，美國多個權威媒體相繼披露，巴特勒只想去太陽，不過最終他被交易到灣區，並達成2年1.21億美元的合約協議。

談到前東家熱火時，巴特勒表示，「他們給了我機會。我覺得我盡了最大的努力完成了我的工作。我對那個組織、管理那個組織的人以及我的前隊友們充滿了敬意，我會一直祝福他們。」他透露與熱火分道揚鑣的唯一的遺憾是，現在不能像以前那樣經常去自創品牌「Big Face」咖啡店。

▲▼巴特勒正式加盟勇士，將披10號戰袍。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

▲巴特勒來到湖人主場替作客的勇士新隊友加油打氣。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

巴特勒來到灣區後，選擇10號作為新背號，他解釋這麼做是為了自己的好友、足壇巨星內馬爾。

在邁阿密「不快樂」的巴特勒，打趣說很開心現在不會再被禁賽，「我知道我現在重新找回了快樂。」對於將聯手兩位灣區4冠核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green），他說，「他們會不惜一切代價去贏……我認為他們能教我很多。」他喊話，「我會盡我所能去做大家希望的事，那就是贏得總冠軍。」

被問到外傳太陽才是他首選的交易目的地一事，巴特勒回應，「最棒的是，我從來沒有說過任何話，所以沒有人真正知道發生了什麼。」他認為加盟勇士是很好的選擇，同時預告自己將在9日作客公牛時迎來首秀，他今日也親自到湖人主場觀戰，替作客的勇士新隊友加油。

▲▼巴特勒正式加盟勇士，將披10號戰袍。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

▲巴特勒正式加盟勇士。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

關鍵字： NBA勇士巴特勒熱火

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