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兄弟成功續約奪冠3位主力洋投！ 再簽大聯盟級洋投黃博多

▲▼中信兄弟新洋投 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟簽下大聯盟級洋投，黃博多加入猛象軍團 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟球團今(6)日正式公告，在與去年奪冠功臣洋投德保拉(José De Paula)、克迪(Kirk McCarty)以及猛登(Daniel Mengden)完成續約後，今日也確定與大聯盟級洋投黃博多(Humberto Castellanos)完成簽約，新球季黃博多將披上黃衫37號成為猛象軍團備戰新球季的第四位洋投。

現年26歲的黃博多(Humberto Castellanos)，是墨西哥裔大聯盟級年輕右側投，2015年加入休士頓太空人隊體系，並於2020年升上大聯盟，2021年轉戰亞利桑那響尾蛇隊後，也相繼完成許多個人大聯盟生涯紀錄。黃博多於2022年完成手肘韌帶手術後，去年大多時間也在大聯盟與3A之間來回，今天正式與中信兄弟完成簽約後，也正式展開個人的亞洲職棒之旅。

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中信兄弟在2024年球季結束後，先後與去年幫助團隊奪下隊史第10座總冠軍的洋投德保拉、克迪以及猛登完成續約，期待球隊能夠再次藉助3位洋投穩定地好表現與成功經驗，新球季與團隊拚下二連霸。在今天球團正式與黃博多完成合約後，4位洋投也預計於近日向球隊報到，展開春訓為接下來的賽事做準備。

中信兄弟劉志威領隊表示，「期待在黃博多加入團隊後，能夠提升內部良性競爭，朝二連霸的目標做努力。中信兄弟在洋將補強規劃上持續進化，全力備戰新球季的同時，也會不間斷地尋覓符合隊形需求的洋將加入，目前都仍在討論中，若有近一步的好消息會再向大家公告。」
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關鍵字： 中信兄弟洋投黃博多簽約球季

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