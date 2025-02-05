陳柏毓穿上熱銷的Taiwan T：我不用搶，還有短袖的喔！

▲陳柏毓穿上熱銷的Taiwan T恤，感到榮幸且開心。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊集訓今天迎來「雷神」陳柏毓報到，他在結束近一個月的美國調整行程後，前天返台，昨晚即抵達飯店與球隊會合。今日首度以球員身分踏上大巨蛋，他坦言原本擔心場地空曠可能影響視線，但實際登板後感覺相當不錯。

初來報到，陳柏毓感受到隊友們的熱情歡迎，「滿多學長都認識，像陳傑憲以前在nike訓練營就有遇過。昨天剛到飯店，念庭賢拜就說，『欸，來房間找我』，讓我感覺很快就融入團隊了。」

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陳柏毓去年曾以觀眾身分體驗大巨蛋觀賞12強賽事，如今有機會站上投手丘，他難掩期待之情，「一定很期待親自體驗看看，今天是我第一次，實際站上去投球感覺還不錯，也沒有視線上的問題。」

至於同為旅外好手的鄭宗哲因獲邀大聯盟春訓而辭退這次資格賽，陳柏毓坦言，當然很可惜，「無法像亞運那樣當隊友，但他有自己的安排，我也會專注現在。」

由於大聯盟體系選手只能參加「官辦」熱身賽，接下來自辦賽事將無法參賽，陳柏毓可能直接在正式賽披掛上陣。對此他表示，「主要還是心理建設，雖然當觀眾時有體驗過大巨蛋的氛圍，但不知道實際下場狀況，還好球隊有心理師，會多多溝通，做好心理準備。」

談到個人新球季目標，陳柏毓表示，「雖然還不知道最後會分發到哪一層級，但每年目標都一樣，就是希望能越快往上越好，球團也有給我目標，希望能在球季中達成。」

值得一提的是，陳柏毓今日身穿近期熱銷的Taiwan T恤現身，他一臉驕傲地說，「這件很熱銷，我不用搶就有，很榮幸、也很開心可以穿上，而且我還有短袖的喔！」