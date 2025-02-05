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桃猿兩位新洋投6日向球隊報到　魔神樂、威能帝預計2月中抵台

▲▼樂天桃猿新洋投霸鉧德、波賽樂。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿新洋投波賽樂。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿新洋投霸鉧德（Jonathan Bermúdez）、波賽樂（Beau Sulser）於5日抵台，預計6日就會向桃猿報到，樂天桃猿洋投除備有2洋投，也已簽回威能帝、魔神樂，為開季佈局。

霸鉧德2018年選秀獲得太空人選中，2023年起效力邁阿密馬林魚，並在今年8月首度登上大聯盟。去年球季結束後霸鉧德入選世界棒球12強波多黎各代表隊，面對美國及巴拿馬兩戰擔任先發投手，一共投了8.1局，防禦率2.16，被打擊率僅0.172，表現優異。桃猿觀察到他對左打壓制力，盼能勝任先發輪值。

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波賽樂在2017年美國職棒選秀會中，第十輪獲得匹茲堡海盜隊指名，生涯在小聯盟出賽169場，其中60場為先發登板，戰績32勝38敗，防禦率為4.47；2022年波賽樂登上大聯盟，同年轉隊到巴爾的摩金鶯，該年總計在大聯盟出賽10場皆是後援身分，防禦率以3.63作收；2023年波賽樂轉戰韓國職棒KT巫師隊。

波賽樂擁有不錯的三振能力，美國職棒資歷完整也有亞洲棒球經驗，因此延攬入團，桃猿期待他加入後，能為球隊的先發輪值帶來穩定性與競爭力。

此外，桃猿副領隊沈鈺傑表示，威能帝與魔神樂有自行安排好的自主訓練課表，結束後預計2月中抵台。

▲▼樂天桃猿新洋投霸鉧德、波賽樂。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿新洋投霸鉧德。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 樂天桃猿洋投霸鉧德波賽樂先發投手

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