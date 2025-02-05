「雷神索爾」陳柏毓報到！曾豪駒笑：忘了準備雷神槌

記者王真魚／台北報導

中華隊世界棒球經典賽（WBC）資格賽集訓今迎來匹茲堡海盜小將陳柏毓報到。總教練曾豪駒表示，目前尚未接獲球團對投球限制的要求，將依照經典賽規定安排調度。

▲中華隊世界棒球經典賽資格賽集訓，陳柏毓報到 。（圖／記者王真魚攝）

去年12強賽原本就想徵召陳柏毓，曾豪駒坦言，當初比較可惜的是因為整季出賽，導致投球局數較多，有一些投球限制而決定割捨，「當時球團（海盜）就決定，如果有這次資格賽，會放行讓他參加。」

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他也對這位旅外小將印象深刻，「先前的亞運，就看得出來整體的壓制力很好，在場上展現大將之風，不會怯場，很有霸氣，這是他的優勢。整體控球、球速都有一定水準，相信這次資格賽能有最好的發揮。」

曾總進一步透露，接下來中華隊將陸續迎來徐翔聖、莊陳仲敖、沙子宸、林維恩等旅外選手報到。據消息指出，旅外選手接下來可能無法在熱身賽出賽，對此曾豪駒表示，將依照大會規定，「會先了解清楚再來設定選手狀態。」

有趣的是，陳柏毓今日報到時，大巨蛋大螢幕打出「歡迎雷神索爾」歡迎他。曾豪駒笑說，「我也是剛進來才知道，忘記準備雷神槌了，等下有空再問問他為什麼有這個綽號。」